Faiz bir gecede nasıl helal oldu?

“Helal ile haramı birbirine karıştırdılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusunda yaptığı, “Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Hükmü öyle sıradan bir hüküm değil.” sözlerini de hatırlatan Polat, sözü yine Erdoğan’ın pazartesi akşamı yaptığı açıklamaya getirdi ve şunları söyledi; “Peki pazartesi günü ne yaptı? Büyük bir gururla ve müjde havasında hayatında faize bulaşmamış, parasını hiç faizli hesaba yatırmamış vatandaşımıza faiz kampanyası başlattı. Ve öyle bir süreçte gerçekleştirdi ki, gerçekten sıradan, konulara çok vakıf olmayan vatandaşın kafası ciddi manada karıştı. Acaba bu faiz helal mi diye. Şimdi soruyoruz Sayın Cumhurbaşkanına, müjde ve kurtuluş olarak açıkladığınız faizsiz faiz sistemi helal mi? Merkez Bankası politika faizi haram, Merkez Bankası destekli faiz helal mi?

O bir gün önce en üst perdeden nas var dediğiniz faiz, bir gecede üç, altı ve bir yıllık vadelerle nasıl helal hale geldi? Bu yaptığınız çelişkili açıklama ve uygulamalarla helal ile haramın vatandaşın zihninde karmakarışık hale geldiğinin farkında mısınız? Ekonomi ile ilgili ekonomistliğinizi ve yazdığınız kitabı biliyorduk ama bu kadar dini hüküm ve karmaşadan sonra muhtemelen bir ilmihal kitabınız olduğunu da düşündük. Kamuoyuyla paylaşmadığınız bir ilmihal kitabınız var mı? Eğer varsa o ilmihalde merkez bankası faizi ile vatandaşın vadeli mevduat hesabına para yatırması helal olarak mı geçiyor? Hazır ilmihale bakmışken domuz eti ve zinanın helal mi haram olduğu konusunu da merak etmiyor değiliz.”

“Atatürk hiçbir harama helal demedi”

Erdoğan’ın yaptığı çelişkili açıklamalarla helal ile haramın vatandaşın zihninde karmakarışık hale geldiğini ifade eden Polat açıklamasını şu şekilde noktaladı; “Tam bu noktada aklımıza merhum genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş‘ın gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yaptığı tarihi tespit geliyor. Atatürk hiçbir helali haram, hiçbir haramı da helal yapmamıştır. O dosdoğru tam bir Müslümandı. O bize muhteşem bir ülke bıraktı, muhteşem bir miras bıraktı. Bize düşen, o mirasa sahip çıkmaktır. Bize düşen, ülkeyi Atatürk’ün bıraktığı gibi Atatürk’ün ilkelerine, prensiplerine ve helal ile haramın apayrı ve birbirine karıştırılamaz halde durduğu şekilde yönetmektir.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)