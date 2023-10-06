banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.464,93
ALTIN
1.623,34
DOLAR
27,61
STERLİN
33,82
EURO
29,25
İmamoğlu: Bu Hayyatta İki İnsan İdolüm Oldu 1.Fatih,2.Atatürk
Son Dakika
İmamoğlu: Bu Hayyatta İki İnsan...
Esenyurt'taki Kemirgen Sorununa Hızlı Müdahale
Esenyurt'taki Kemirgen Sorununa Hızlı Müdahale
Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Özel 100 Çınar Dikilecek (videolu)
Danıştay İBB'yi Haklı Buldu
Danıştay İBB'yi Haklı Buldu

Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nda finale sayılı günler kaldı

Türk tasarımcı ve Türk mobilya firmalarının uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılması amacıyla her yıl rekor düzeyde başvuru alan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nda geri sayım başladı. Kazananlar Havagazı Fabrikasında gerçekleşecek ödül töreni ile 9 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 13:19
Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nda finale sayılı günler kaldı
banner171

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteği ile Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen ödüllü tasarım yarışmasının jüri toplantısı 15 Eylül’de yapılmıştı.

Alaçatı’da düzenlenen toplantıya jüri üyelerinden Berkay Gürsoy, Ece Yalım, Fikri Doruk Yorgancıoğlu, Fulden Dehneli, Gamze Güven, Mehmet Mehmetalioğlu ve Serdal Korkut Avcı katılmıştı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu sene toplam 643 proje katıldı.

Ön kontrol aşamasını geçen öğrenci kategorisinden 240 ve profesyonel kategoriden 156 proje, yarışmanın jüri üyeleri Berkay Gürsoy, Ece Yalım, Enrique Marti, Fikri Doruk Yorgancıoğlu, Fulden Dehneli, Gamze Güven, Mehmet Mehmetalioğlu, Özlem Yalım ve Serdal Korkut Avcı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutuldu.

Puanlama sistemine göre ikinci değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan 29 öğrenci ve 27 profesyonel olmak üzere toplam 56 proje ise 15 Eylül’de düzenlenen toplantıda jüri tarafından tek tek incelendi.

Jüri toplantısı sonucunda en yüksek puanı alan 10 öğrenci ve 10 profesyonel tasarım finalist olmaya hak kazandı. Finale kalan projeler ve isimler 25 Eylül’de Arkitera ve Ezber Bozan Tasarım Yarışmasına ait sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yarışmanın her sene daha fazla gelişerek devam ettiğini söyleyen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, önümüzdeki dönem yarışmanın uluslararası alanda da bilinirliğini artırmak için çalışacaklarını aktardı.

“Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının temel amacı mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken, markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmak. Tasarım yarışmalarımız katma değeri yüksek ihracat hedefimize ulaşmamızdaki en büyük araç ve tasarımcılarla sektörü, sanayi ile estetiği bir araya getirmenin en güzel yolu.

Değerlendirme toplantısına katkı sağlayan tüm jüri üyelerimize, organizasyonda emeği geçen Yarışma Komitesi Başkanımız Müjdat Kemer’e, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hikmet Güngör’e, Denetim Kurulu Üyemiz Çağdaş Cantürk ve Altuğ Toprak’a, Yarışma Komite Üyemiz ve TİM Delegesi Metin Güreler’e, Genel Sekreter Yardımcımız Serap Ünal’a, Şube Müdürümüz Özlem Gökkan Vural’a, Sube Şefimiz İbrahim Demir’e, Mobilya Sektörü Uzmanımız ve Yarışma Sorumlumuz Gülce Kolat’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Son Güncelleme: 06.10.2023 13:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Smsonay.net ile En İyi Numara Satın Alma Hizmetiyle Tanışın!
Smsonay.net ile En İyi Numara Satın Alma Hizmetiyle Tanışın!
’Türkiye mi DEVA mı?’ tercihi önümüze birkaç defa çıktı. Her seferinde ‘Türkiye’ dedik”
’Türkiye mi DEVA mı?’ tercihi önümüze birkaç defa çıktı. Her seferinde ‘Türkiye’ dedik”
Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Özel 100 Çınar Dikilecek (videolu)
Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Özel 100 Çınar Dikilecek (videolu)
Çocuklar İçin Eğlencenin Yeri Ve Zamanı İstanbul Cevahir'de
Çocuklar İçin Eğlencenin Yeri Ve Zamanı İstanbul Cevahir'de
Teksan, bu yıl da İSO 500 şirketleri arasında yer aldı
Teksan, bu yıl da İSO 500 şirketleri arasında yer aldı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169