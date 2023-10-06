Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nda finale sayılı günler kaldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı desteği ile Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen ödüllü tasarım yarışmasının jüri toplantısı 15 Eylül’de yapılmıştı.

Alaçatı’da düzenlenen toplantıya jüri üyelerinden Berkay Gürsoy, Ece Yalım, Fikri Doruk Yorgancıoğlu, Fulden Dehneli, Gamze Güven, Mehmet Mehmetalioğlu ve Serdal Korkut Avcı katılmıştı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya bu sene toplam 643 proje katıldı.

Ön kontrol aşamasını geçen öğrenci kategorisinden 240 ve profesyonel kategoriden 156 proje, yarışmanın jüri üyeleri Berkay Gürsoy, Ece Yalım, Enrique Marti, Fikri Doruk Yorgancıoğlu, Fulden Dehneli, Gamze Güven, Mehmet Mehmetalioğlu, Özlem Yalım ve Serdal Korkut Avcı tarafından ön değerlendirmeye tabi tutuldu.

Puanlama sistemine göre ikinci değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan 29 öğrenci ve 27 profesyonel olmak üzere toplam 56 proje ise 15 Eylül’de düzenlenen toplantıda jüri tarafından tek tek incelendi.

Jüri toplantısı sonucunda en yüksek puanı alan 10 öğrenci ve 10 profesyonel tasarım finalist olmaya hak kazandı. Finale kalan projeler ve isimler 25 Eylül’de Arkitera ve Ezber Bozan Tasarım Yarışmasına ait sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yarışmanın her sene daha fazla gelişerek devam ettiğini söyleyen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, önümüzdeki dönem yarışmanın uluslararası alanda da bilinirliğini artırmak için çalışacaklarını aktardı.

“Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının temel amacı mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken, markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmak. Tasarım yarışmalarımız katma değeri yüksek ihracat hedefimize ulaşmamızdaki en büyük araç ve tasarımcılarla sektörü, sanayi ile estetiği bir araya getirmenin en güzel yolu.

Değerlendirme toplantısına katkı sağlayan tüm jüri üyelerimize, organizasyonda emeği geçen Yarışma Komitesi Başkanımız Müjdat Kemer’e, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Hikmet Güngör’e, Denetim Kurulu Üyemiz Çağdaş Cantürk ve Altuğ Toprak’a, Yarışma Komite Üyemiz ve TİM Delegesi Metin Güreler’e, Genel Sekreter Yardımcımız Serap Ünal’a, Şube Müdürümüz Özlem Gökkan Vural’a, Sube Şefimiz İbrahim Demir’e, Mobilya Sektörü Uzmanımız ve Yarışma Sorumlumuz Gülce Kolat’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)