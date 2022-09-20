Eyüpsultan Belediyesi Göktürk 1. Caz Festivali sona erdi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla, Özgecan Aslan Parkı’nda 16-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen festivalde üç gün boyunca sekiz sanatçı ve topluluk yer aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Başkan Deniz Köken, dinleyicilere hitaben yaptığı selamlama konuşmasında, "Müzikte birçok dal var. İnsanları bir araya getiren en iyi enstrüman müzik. Biz de burada müzikle ilgili bir şeyler yapalım, bir farkındalık olsun dedik, cazla buluştuk. Böyle güzel bir akşamda bir araya geldik. Bizleri yalnız bırakmadınız, teşekkür ediyoruz. Arz talep meselesi bu. Sizden talep gelir, sanatçılarımız memnun kalırlar, biz de devamını yaparız" dedi.

Vatandaşlara açık havada caz keyfi yaşatan festivalin açılışını, Küba'nın renkli müzikal mirasını bugüne kadar birçok müzisyenle sahnede paylaşan, dünyanın farklı ülkelerinde sayısız konser veren Kübalı sanatçı Suami Ramirez yaptı.

Ramirez'in ardından sinema ve tiyatro oyuncusu Taylan Erler'in kurduğu Taylar Erler Band sahne aldı. İlk günün kapanışını ise Jülide Bilgi gerçekleştirdi.

İkinci günün açılışını dört kadından oluşan, Türkiye'nin ilk ve tek üflemeli dörtlüsü Silva Quartet yaptı. Topluluk, klasik Batı müziğinden caza, tangodan popüler müziklerin sentezine farklı bir repertuvarla sahneye çıktı. İkinci günün kapanışını Azerbaycan halk ezgilerini caz alt yapısı ile yorumlayan Nefsazz yaptı.

Festivalin üçüncü ve son gününde çocuk şarkılarının profesyonel müzisyenler ve sanatçılar tarafından icra edildiği, bugüne dek Pera Müzesi, Zorlu PSM, Oyuncak Müzesi gibi birçok etkinlikte her yaştan misafirlerini kucaklayan Baby Concert ekibinin caz konsepti olan Baby Jazz sahne aldı.

Ardından, konserlerinde birçok farklı dil ve tarzdan esere yer veren çok sayıda ödül kazanmış sanatçı Ayşen Zülfikar seyircilerle buluştu. Göktürk 1. Caz Festivali'nin kapanışını caz sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev yaptı. Görsev'e kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



