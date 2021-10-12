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Eyüpsultan Belediyesi evde bakım hizmeti yeniden başladı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla insan odaklı çalışmalar gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi, pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldığı evde bakım hizmetini yeniden başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2021 Salı 09:12
Eyüpsultan Belediyesi evde bakım hizmeti yeniden başladı
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Eyüpsultan Belediyesi Yaşlı ve Engelli Birimi, ilçede bulunan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara evde berberlik hizmeti veriyor.

Eyüpsultan Belediyesi, SED (Sosyal Ekonomik Destek) birimi tarafından tespit edilen 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, kişisel bakımlarına destek olmak amacıyla verilen hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi bireylerin saç ve sakal kesimleri özenle yapılıyor. Randevu ile eve giden ekiplerimiz, vatandaşların istekleri doğrultusunda saç ve sakal kesimlerini yapıyor.

YENİDEN BAŞLAMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLU OLDUM”

Eyüpsultan Belediyesi’nin vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Koca, "Çok güzel bir hizmet. Önceden her hafta sonu Levent abi geliyordu. Pandemi nedeniyle ara verilmişti. Yeniden başlamasından dolayı çok mutlu oldum. Ne zaman arasam hemen yardımcı oluyorlar. Engelli vatandaşlara yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Evde bakım hizmetinden faydalanan 23 yaşındaki Umut Demirci ve Yeşilpınar Mahallesi’nde oturan Akın Balçık’ın aileleri de verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkürlerini ilettiler.)

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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