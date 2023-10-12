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EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2023 yılı dönemine katılmaya hak kazanan liderler belli oldu

İdeallerini gerçekleştirmek ve vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek isteyen kadın girişimciler için düzenlenen EY (Ernst & Young) Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2023 dönemine katılmaya hak kazanan 10 girişimci ismi belli oldu. Küresel çapta 16. yılını kutlayan, Türkiye’de ise 7.’si düzenlenen programda yer alacak 10 girişimci kadın bağımsız jüri tarafından belirlendi. Girişimci kadınların iş dünyasında yükselmelerini ve küresel pazarda rekabet edebilmelerini desteklemek amacıyla yürütülen programa seçilen girişimciler; EY’ın eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking alanlarındaki kapsamlı desteklerinden bedelsiz olarak yararlanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 15:13
EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2023 yılı dönemine katılmaya hak kazanan liderler belli oldu
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Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye’nin bu yıl 7.’sini düzenlediği EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na (EY Entrepreneurial Winning Women Program™) katılmaya hak kazanan 10 girişimci belli oldu. Küresel çapta bu yıl 16. yılını kutlayan, Türkiye’de ise 7. kez düzenlenen EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu’nun, Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolçay’ın ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’nun yer aldığı bağımsız jüri tarafından seçilerek katılmaya hak kazanan girişimciler, 2023 döneminde EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesi genelinde düzenlenecek programa da dahil olacaklar.

EY, bu program aracılığıyla işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri uluslararası pazarlarda etkin faaliyet gösterme ve rekabet avantajı elde etme gibi konularda hazırlamayı amaçlıyor. EY Girişimci Kadın Liderler Programı, girişimcilerin uzun vadeli başarıya uzanan yolculuklarında kilit rol üstlenen, bilgi ve deneyim paylaşımına olanak veren yüksek nitelikli bir girişimcilik ağını da inşa ediyor.

EY Türkiye, stratejik konularda yeni bakış açıları sunarak kadın girişimcilerin potansiyelinin tamamını ortaya çıkarmalarını amaçlayan program kapsamında, bu dönem de dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 70 kadın girişimciye destek vermiş olacak.

Kadınların girişimci ruhlarının ortaya çıkarılması kritik öneme sahip

Programın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso programa dair şu değerlendirmede bulundu:

“Kadınlar tarafından başlatılan girişimlerin gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için, kadınların girişimci ruhlarının ortaya çıkarılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi kritik öneme sahip. EY olarak, Türkiye’de kadın girişimciliğinin ciddi bir ekonomik potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Kadın girişimcilerin liderlik becerilerini geliştireceği programlara, yönetsel yetkinliklerini artıracağı eğitimlere, finansal, hukuksal konularda danışmanlığa ek olarak iletişim ağlarını genişletebilecekleri alanlara ihtiyacı var. Bu programda yer almak üzere bağımsız bir jüri tarafından seçilen kadın girişimciler, eğitimlerle liderlik yönlerini artırma fırsatı bulmalarının yanı sıra küresel bir girişimci ağının parçası olacaklar. 2023 sınıfına seçilen tüm girişimci kadınları gönülden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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