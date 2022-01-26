Eviniz için İnternet Paketi Seçiminde Dikkat Etmeniz Gereken Noktalar

Kota

İnternet paketi seçerken ilk dikkat etmeniz gereken detaylardan arasında kota yer alır. Kota internet üzerinde yapacağınız gezintiler ve indirmelerdeki veri aktarım miktarını belirler. Bu noktada seçim yaparken ihtiyaçlarınıza ve internet kullanım alışkanlıklarınıza uygun hareket etmeniz önemlidir.

Taahhüt

İnternet servis sağlayıcıları kampanyalı ürünleri sundukları zaman sizlerden belirli bir süre kapsamında taahhüt talep edebilirler. Bu süreden önce sözleşmeden vazgeçmek isterseniz taahhüt ile beraber kampanyalı fiyattan sunulan ürünün fiyat farkı sizlerden talep edilebilir. Aynı şekilde hediyelerin ücretleri de istenebilir.

Telefon Bağlantısı

Yeni bir bağlantı istiyorsanız evinizde hazır bir telefon bağlantısı olması gerekebilir. Telefon bağlantısı istemeyen paketleri de bulabilmeniz mümkündür. Ancak telefon bağlantısı talep eden firmalar sizlere yurt içi telefonlarla ücretsiz olarak konuşabilme gibi ayrıcalıklar da sunabilirler. Telefon bağlantısı isteyenler ve istemeyenler arasında detaylı bir şekilde karşılaştırma yapmanız sürpriz sonuçlar ile karşılaşmamanız açısından önemlidir.

Mobil İnternet

Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber telefon aracılığıyla internet kullanımında da artış gözlemlenmeye başlamıştır. Eğer mobil interneti çok sık kullanıyorsanız kablosuz internet seçenekleri gelişmiş özelliklere sahip olabilen internet servis sağlayıcılarını tercih etmelisiniz. Bu noktada internet servis sağlayıcısının sizlere sunabileceği modem seçeneklerini de araştırabilirsiniz. Modemlerin Wi-Fi özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde geliştirilmiş olması daha iyi mobil internet anlamına da gelir.

AKN (Adil Kullanım Kotası)

Sınırsız internet paketlerinde adil kullanım kotası olabilir. İnternet paketlerinin içeriğine göre bu kotalar farklı şekillerde belirlenmiştir. İnternet paketinizi sınırsız olarak seçseniz bile adil kullanım kotasına takılabilmeniz gibi durumlar söz konusudur. Bu sebeple, limitsiz internet paketlerini incelerken de adil kullanım kotasının eşiğinin yüksek olmasına dikkat etmeniz gerekebilir. Ev internet paketleri arasında araştırma yaparken AKN ile birlikte diğer tüm detayları incelemeniz avantajlı bir şekilde internet kullanmaya başlayabilmeniz açısından önemlidir.