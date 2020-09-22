Eti’nin üretim tesisleri ‘TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı

Türkiye gıda sektörünün lider markalarından Eti’nin, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı aldığı önlemler tescillendi. 60 yıldır sektöre kazandırdığı ilklerle anılan, kaliteli ve inovatif bir yaklaşımla lezzetli ürünler üretmeyi ilke edinen Eti, tüm üretim tesislerindeki TSE COVID-19 hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek ilk denetimde ve tam kapsamı ile TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'ndaki kriterleri yerine getirerek 'COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni alan Eti’nin tüm üretim tesislerinde TSE uzmanları tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamladı. Alınan belge ile Eti’nin pandemi sürecinde de hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretim yaptığı bir kez daha teyit edilmiş oldu.