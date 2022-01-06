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ETİ Bakır Cengiz Holding’e nasıl verildi?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: ETİ Bakır AŞ 2004 yılında kasasında 10 Milyon $ nakit, stoklarında hemen nakde çevrilebilir 7 Milyon değerinde konsantre bakır, 9 Milyon $ değerinde arazileri, 240 Milyon $ değerinde bakır rezervi varken, 33 milyon $’a Cengiz Holding’e verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ocak 2022 Perşembe 08:53
ETİ Bakır Cengiz Holding’e nasıl verildi?
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş iktidarın özelleştirme politikasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri ETİ Bakır AŞ’nin özelleştirilme yöntemine dikkat çekti.

Hüseyin Baş’ın verdiği bilgiye göre toplam varlığı 299 milyon dolar olan ETİ Bakır AŞ 2004 yılında sadece 33 milyon dolara Cengiz Holding’e verildi.

“Geri alacağız”

BTP liderinin paylaşımı şu şekilde;

“ETİ Bakır AŞ. 2004 yılında,

-Kasasında 10 Milyon $ nakit

-Stoklarında hemen nakde çevrilebilir 7 Milyon değerinde konsantre bakır,

-9 Milyon $ değerinde arazileri  

-240 Milyon $ değerinde bakır rezervi

varken 33 milyon $’a Cengiz Holding’e verildi.”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş bu bilgilerinin ardından paylaşımını “Geri alacağız!” ifadesiyle noktaladı.

“Bor madeninin kilosu 4,3 TL, patatesin kilosu 5 TL !”

BTP Lideri Hüseyin Baş bir başka paylaşımında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in "2,6 milyon tonluk bor satışından 1 milyar doların üzerinde rekor satış rakamı elde ettik" sözlerini değerlendirdi.

BTP lideri mesajında; “Bor madeninin 2,6 milyon tonunu 1 milyar dolara satmışız ve övünüyoruz. Yani Kilosu 4,3 TL. Patatesin kilosu 5 TL !  Bu arada Elon Musk bor pili ile çalışan elektrikli araç tasarlıyor. Yakın zamanda da Cumhurbaşkanımızla görüştü. Asgari ücret neden 10 bin TL değil acaba?” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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