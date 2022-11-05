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Eşya Depolama İstanbul Anadolu Yakası

İstanbul eşya depolama, depolama ve nakliyat konularında deneyimli ve kurumsal işletmelerdendir. Kentsel dönüşümün yoğun yaşandığı İstanbul ve ilçelerinde nakliyat firmalarına olan talep oldukça fazladır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Kasım 2022 Cumartesi 09:55
Eşya Depolama İstanbul Anadolu Yakası
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Nakliyat sonrasında yeni yaşam alanlarına sığmayan eşyaların da depolanması önemli sorunlar içerisindedir. Bu sebeple nakliyat firmalarının pek çoğu aynı zamanda depolama hizmeti de sunar. Eşyaların kullanılmayıp, daha sonra kullanılması düşünülen parçalarının güvenli alanlarda saklanması önemli muhafaza sorunları arasındadır. Eşya taşımacılığı öncesinde yapılan hazırlıklar içerisinde nakliyat malzeme tedariki yanında, kullanılmayan eşyaların da tasnif edilmesi gerekir. Bu sayede nakliyat için hazırlanacak koli miktarı da o denli az olacaktır. Taşıma şirketleri içerisinde İstanbul eşya depolama hizmeti de sunan firmalar, nakliyat sonrasında kullanılmayan eşyaları depolarında muhafaza edecektir.

Sigortalı Taşımacılık ve Depolama Hizmetinin Önemi

Sigorta sözleşmeli Anadolu Yakası eşya depolama firmaları arasında sigortalı depolama hizmeti sunanlar her zaman tercih edilecektir. Taşınma anında olabilecek bazı aksilikler, eşya hasarlarına da sebep olabilir. Her türlü dikkat ve önceden yapılmış hazırlıklara rağmen, bazı eşya hasarlarının önüne geçmek imkânsız gibidir. Birdenbire gerçekleşen bu türlü aksilikler için yapılacak taşıma sigortası hizmet alanlara verilecek güvencelerin başında gelir. Nakliyat ile iç içe geçmiş olan depolama hizmetinde de aynı güvencelerin sunulması gerekir. Eşyaların depolama alanına nakledilirken hasar alması da söz konusu olabilir. Depolama alanında olabilecek bazı kazalar ve eşya tahribatları için yapılacak depolama sigortası, hizmet alanlara güvence sunar. Kurumsal depolama firmalarının depo alanları son derece temiz ve güvenli yerlerdir. Durum böyle olsa bile yine de istenmeyen hasarlar meydana gelebilir. Böyle durumlar için hizmet alanlar için her eşyaya gerçek değerinde yapılacak eşya sigortası dürüst yaklaşımların başında gelir.

Dürüst Yaklaşımlar

Eşyaların gerçek değerlerinde sigortalanması, uzmanlık işidir. Uzman eksperlerin sunduğu eşya değerlendirme hizmeti kurumsal firmalarda ücretsiz sunulur. Bu sayede eşya depolama alanlarında oluşabilecek en ufak bir eşya hasarı da piyasa koşullarında ödenmiş olur. Tam zamanında ve değerinde yapılacak ödemeler, hizmet alanların mağdur olmasını önler. Bu sebeple, alanında uzman olan ve önerilen depolama firmalarından hizmet alınması tavsiye edilir.

Uygun Fiyatlı Depolama Hizmeti

Eşya depolama fiyatları, firma bazında değişim gösterir. Depolama fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında, eşya miktarı, eşyaların depolarda kalma süresi gibi unsurlar önemli etkendir. Depolama ve nakliyat sektöründe firma belirlemede tek etkenin fiyat olmaması önerilir. Fiyatla birlikte, hizmet karşılaştırmasının da yapılması önemli hususlardır. Depoların temizliği ve güvenliği, eşyaların uzun müddet bozulmadan muhafaza edilmesi için gerekli olan durumlardır. Bu nedenle, yazılı ve görsel basında olumlu yorumlar almış olan depolama firmalarından hizmet alınması önerilir.

Güvenli Depolama Alanları

Eşyaların 7/24 güvenlik kameraları ile gözetilen depolama alanlarında muhafaza edilmesi son derece önem taşır. Bu sayede hırsızlık gibi her türlü kötü niyetli girişim de önlenmiş olur. Güvenlik kameraları ve alarm sistemi sayesinde eşyalar, güvenli ortamlarda muhafaza edilmiş olur. Ayrıca depolarda görev yapan güvenlik elemanları da bir başka önemli emniyet unsudur.

Temiz Depolama Alanları

Depoların hijyen koşullarına uygun şekilde temizlenmesi, eşyaların güvenli şekilde muhafaza edilmesini sağlar. İster kısa isterse de uzun süreli olsun, eşyaların konulduğu gün gibi temiz ve kullanılır durumda olması, önem taşıyan konulardır. Eşyaların nem ve rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilmesi için sık aralıklarla havalandırılması gerekir. Sağlıklı depolama alanları ışık alan ve havalandırma sistemi olan alanlardır. Eşya depolama alanlarında düzenli aralıklarla yapılacak ilaçlama hizmeti de haşere ve kemirgen gibi zararlı canlıların oluşumunu önleyecektir.

İstanbul Emanet Depo

Telefon: 0216 376 45 67

Cep Telefonu: 0533 441 3893

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