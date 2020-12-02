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Esra Erol, Genç Yaştaki “ Sessiz Kadınların” Çığlığı Oldu
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Esra Erol, Genç Yaştaki “ Sessiz Kadınların” Çığlığı Oldu

Esra Erol’da programında farklı bir aile dramı daha ortaya çıktı. Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına katılan çaresiz anne ve baba 18 yaşındaki kızları Neslihan Dinler’in F.S. tarafından zorla alıkonulduğunu belirtti. F.S.’nin evli ve 5 çocuk babası olduğu ise Esra Erol’da programında ortaya çıktı. İşte detaylar…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2020 Çarşamba 14:15
Esra Erol, Genç Yaştaki “ Sessiz Kadınların” Çığlığı Oldu
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İstanbul’dan programa katılan aile 18 yaşındaki kızları Neslihan Dinler’in hayatından endişe ettiklerini ve 46 yaşındaki 5 çocuk babası F.S. tarafından zorla tutulduğunu iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Evli ve 5 çocuk babası F.S. canlı yayına bağlanarak tüm iddiaları kabul etti. Eşim ile Neslihan’ı tanıştırdım. Eşim, Neslihan ile ilişkimi kabul etti hatta torunum var.” diyen F.S’nin bu sözleri herkesi şoke etti. 18 yaşındaki genç kızın F.S’nin yanında olduğu ortaya çıktı. Neslihan Dinler ise yayına bağlanarak “ Ben kendi isteğim ile buradayım. Dini nikâhlı kocam F.S ile yaşamak istiyorum. Evli ve 5 çocuk babası olduğunu biliyordum” dedi.

HER ZAMAN KADINLARIN YANINDAYIZ

Esra Erol bu sözler üzerine tepki gösterdi ve sözlerine şöyle devam etti; “ Bu sadece Neslihan’ın davası değil. Bu F.S.’nin resmi nikâhlı eşinin susturulup üzerine kuma getirilen resmi nikâhı olduğu halde o evde sesi olmayan tüm sessiz kadınların meselesi benim için” dedi.

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