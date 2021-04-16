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Esnaf Ali Babacan'a Dert Yandı

DEVA PARTİSİ Genel Başkanı Ali Babacan vatandaşın sorunlarını dinlediği saha ziyaretlerine ülkenin her bir köşesinde devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Nisan 2021 Cuma 09:29
Esnaf Ali Babacan'a Dert Yandı
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Babacan’la sorunlarını paylaşan bir esnaf, iş yerleri kapatılırken önünün arkasının hiç düşünülmediğinden, önlem alınmadığından dert yandı: ‘’10 yıldır esnafım son 2 -3 yıldır işimi yapamıyorum. Pandemi ile esnafın yükü arttı. Lokantaları, esnafları kapattılar ve arkasını hiç düşünmediler. Esnaf mağdur edildi. Sık bir dar boğazdayız. Pandemi nedeniyle kapatılması gereken yerler kapatılsın ancak bunun altyapısının düşünülmesi gerekirdi’’ dedi. 

‘Kan ağlıyoruz, umudumuz sizsiniz’

 

Sorunlarına hükümetten yanıt alamayan bir başka esnaf, derdini Babacan’a anlatırken evine ekmek götüremediğini, maddi zorluklar yaşadığını şu sözlerle belirtti: ‘’Evimize götürecek ekmek parası bulamıyoruz. Esnafız, kan ağlıyoruz. Biz sizin dürüstlüğünüze inanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Sizlerle beraberiz. Umudumuz sizsiniz.’’

‘İflas etmek zorunda bırakılıyoruz’

Pandemi süreci doğru yönetilmediği için iflas noktasına geldiğini söyleyen, kuyumculuk yapan bir diğer esnaf ise şunları söyledi: “En işlek caddelerden birinde dükkânım var ama artık iflas noktasına geldim. Buna mecbur kalıyoruz. Biz halimizin ne olacağını bilmiyoruz. Adaletli bir yönetim istiyoruz. Esnafın düşünülmesini istiyoruz.’’

Son Güncelleme: 16.04.2021 11:04
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