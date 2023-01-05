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Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal Neden Terör İltisaklı 12 Kişiyi İBB' de İşe Aldı ? (VİDEOLU)
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Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal Neden Terör İltisaklı 12 Kişiyi İBB' de İşe Aldı ? (VİDEOLU)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 04.01.2023 saat 09.55'de yaptığı ve 2 saatten fazla süren basın toplantısında İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini zora sokmak için açıkladığı terör iltisaklı kişiler listesinde kendisinden önce ki 18 aylık başkanlık yapan Mevlüt Uysal'ın 324 sabıkalıyı işe aldığı ve bunların içinde 12 kişinin de terör iltisaklı olduğu ifade edildi. Kısa süre İBB başkanlığı da yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya döneminde de terör iltisaklı kişinin işe alındığını söylendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ocak 2023 Perşembe 14:34
Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal Neden Terör İltisaklı 12 Kişiyi İBB' de İşe Aldı ? (VİDEOLU)
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İMAMOĞLU : BAKAN SOYLU HEM ESKİ İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL'IN,HEM DE İSTANBUL VALİNİN İSTANBUL VALİSİNİN BAŞINI YAKTI

Son Güncelleme: 06.01.2023 08:33
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