Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal Neden Terör İltisaklı 12 Kişiyi İBB' de İşe Aldı ? (VİDEOLU)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 04.01.2023 saat 09.55'de yaptığı ve 2 saatten fazla süren basın toplantısında İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini zora sokmak için açıkladığı terör iltisaklı kişiler listesinde kendisinden önce ki 18 aylık başkanlık yapan Mevlüt Uysal'ın 324 sabıkalıyı işe aldığı ve bunların içinde 12 kişinin de terör iltisaklı olduğu ifade edildi. Kısa süre İBB başkanlığı da yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya döneminde de terör iltisaklı kişinin işe alındığını söylendi.