Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal 197 Terör İltisaklı Kişiyi İBB' de İşe Almış (VİDEOLU)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 04.01.2023 saat 09.55'de yaptığı ve 2 saatten fazla süren basın toplantısında İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini zora sokmak için açıkladığı terör iltisaklı kişiler listesinde kendisinden önce ki 18 aylık başkanlık yapan Mevlüt Uysal'ın 197 kişi ara dönemde başkanlık İstanbul Valisi Ali Yerlikaya döneminde de 50 terör iltisaklı kişinin işe alındığını söyledi.