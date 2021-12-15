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Eski̇ Abd Büyükelçi̇si̇ Satterfi̇eld’dan İmamoğlu’na Veda Zi̇yareti̇

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi tamamlanan ABD eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Aralık 2021 Çarşamba 15:03
Eski̇ Abd Büyükelçi̇si̇ Satterfi̇eld’dan İmamoğlu’na Veda Zi̇yareti̇
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FLORYA / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevini Jeff Flake’e devreden ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı, Florya’daki makam odasında ağırladı. Kendisine veda ziyaretinde bulunan Satterfield’ın, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında çok değerli bir dönemde görev yaptığını belirten İmamoğlu, “Daha önceki toplantılarımızda da Türkiye'ye olan yakın ilgisi ve çok konuya bölgesel anlamdaki deneyimiyle katkı sunma çabası, bizleri buluşmalarımızda önemli derecede etkilemişti. Bugün de bir veda ziyareti, görev değişimi söz konusu. Ama saygıdeğer büyükelçinin bölgeye olan ilgisinin hiç bitmeyeceğini hissedebiliyoruz. Umarım Türkiye ve İstanbul anılarının her zaman, aynı zamanda Türkiye'nin de bir gönül elçisi olarak yaşamı boyunca sürmesini diliyorum. Bu duygularla kendisini ağırlıyoruz” dedi. Ülkemizden çok iyi duygularla ve biriktirilmiş dostluklarla ayrılacağını kaydeden Satterfield da Türkiye ve İstanbul ile ilişkisinin devam edeceğini ifade etti

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