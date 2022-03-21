banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.175,03
ALTIN
922,80
DOLAR
14,83
STERLİN
19,60
EURO
16,39
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da Öncü
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Fiziksel Tıp’ta da...
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
Hayallerinizi Süsleyen Tektaş Yüzük Modelleri
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı
Son Dakika
1915 Çanakkale Köprüsü Açıldı
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili Yakıt'a % 155 Zam Bizi Zorluyor
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili...

Eşitlik oyunda “Let’s WoW” diyenler OGEM’de bir araya geldi

Dijital oyunların anlatı ve etkileşim gücüyle toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek, bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Oyun Geliştirme Merkezi (OGEM) ve Women in Games Turkiye iş birliğiyle Eşitlik Oyunda “Let’s WoW” Hackathonu düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Mart 2022 Pazartesi 09:15
Eşitlik oyunda “Let’s WoW” diyenler OGEM’de bir araya geldi
banner171

14-15 Mart tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Oyun Geliştirme Merkezi’nde (OGEM) gerçekleştirilen hackathon için yapılan 200 başvuru arasından farklı yeteneklere sahip 30 kadın ve 20 erkek katılımcı seçildi.

Hackathon öncesinde; İBB kuruluşu Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker, British Council Sanat Direktörü Esra Aysun, Women in Games Turkiye Kurucusu Simay Dinç, Oyunder Direktörü Tansu Kendirli, UNOG Direktörü Sercan Muhlacı, TikTok Türkiye’den İpek Türkman ile İdil Sükan, Selen Lun, Deniz Çağlı, İpek Türkman, Melih Gürel gibi geliştirici ekosistemi ve oyun dünyasından isimler, konuşma ve sunumlarıyla katılımcıları etkinlik için hazırladı. 

Sunum ve hazırlık aşamalarının ardından 8 gruba ayrılan katılımcılar; fikir, senaryo ve kodlama çalışmalarına başlayarak, 36 saat süren oyun geliştirme sürecinin bir parçası oldular.

Mentor desteğiyle fikirlerini işleyen katılımcılar, oyun kodlamalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürürken hem bu eşsiz deneyimin tadını çıkardılar hem de benzer ilgi alanları olan hackathon arkadaşlarını tanıma fırsatı elde ettiler.

8 Toplumsal Problem İçin 8 Oyun

8 takım; oluşturdukları 8 farklı oyun senaryosu ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, gelir adaletsizliğine ve günlük hayattaki ön yargılara dikkat çekecek oyunlarını geliştirdi;

• Super Cat Games ekibi ‘Equal Judges’ adlı oyunuyla “çalışma ortamındaki ön yargılara”,

• Don’t Panic ekibi ‘Still’ adlı oyunuyla “toplumsal cinsiyet eşitsizliğine”,

• The Truffle ekibi ‘Equly’ adlı oyunuyla “gelir adaletsizliğine”,

• Safe Zone ekibi ‘Who are u?’ oyunuyla “iş görüşmesinde karşılaşılan ön yargılara”,

• Herumetto ekibi ‘One Wish’ oyunuyla “günlük hayatta karşılaşılan cinsiyete dayalı ön yargılara”

• Seven ekibi ‘Eva’s Dilemma’ adlı oyunuyla “eğitim hayatında eşitsizlik ve günlük yaşamda kadına atanan görevlere”

• BBY ekibi ‘Baby Shower’ adlı oyunuyla “doğumdan iş hayatına kadar kadının karşılaştığı ön yargılara”

• High5 ekibi ‘Wake up’ adlı oyunuyla “iş yaşamında ve günlük hayatta seyirci olduğumuz ön yargılara” dikkat çekti.

 

Oyunlar Önce Müze Gazhane’de, Ardından Londra’da!..

Hackathon’da geliştirilen oyunlar, 19-20 Mart'ta Kadıköy Müze Gazhane'de düzenlenecek WoW Dünya Kadınlar Festivali kapsamında Eşitlik Oyunda “Let's WoW” Dijital Sanat Sergisi’nde sergilenecek. Müze Gazhane’deki serginin ardından da 4 Nisan'da London Games Festival kapsamında düzenlenen The Next Level Konferansı’nda katılımcılarla buluşacak.

OGEM Hakkında;

İstanbul’u Avrupa’daki oyun merkezlerinden biri haline getirmek için kurulan OGEM; İstanbullu oyun geliştiricilerine destek vermek, onları rekabetçi oyun pazarında güçlendirerek global geliştiriciler haline getirmek amacıyla tasarlanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya AŞ iş birliğiyle kurulan bir kuluçka merkezidir.

OGEM, oyun projesini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere ihtiyaç duydukları farklı alanlarda destek sağlayarak onları güçlendiriyor, oyun geliştiricilerini sektörden mentorlarla bir araya getiriyor, ekiplerin birlikte çalışabilecekleri ve deneyimlerini paylaşabilecekleri çalışma alanları oluşturuyor. Oyunlarını sadece Türkiye’deki değil, tüm dünyadaki oyun severlerin beğenisine sunmaları için de onlara destek sağlıyor.

Women in Games Turkiye Hakkında;

Oyun sektöründe kadınların izleyici olarak değil yenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle yer almasını desteklemek amacıyla 2015 yılında kurulan Women in Games Turkiye, şimdiye kadar 40 farklı üniversitede yaklaşık 5 bin kadın için ücretsiz eğitimler, konferanslar, hackathonlar düzenledi. Women in Games Turkiye; 21. yüzyılın kültür ve sanat ürünü dijital oyun endüstrisinde üretmek ve değer zincirine katkıda bulunmak için çalışmalarına devam ediyor.

WoW Dünya Kadınlar Festivali Hakkında;

Kadınların ve kız çocuklarının karşılaştıkları güçlükleri görünür kılan ve daha eşit bir dünya için getirdiği çözümlerle onlara destek olan WoW Dünya Kadınlar Festivali; WoW - Dünya Kadınlar Vakfı ve British Council ortaklığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile İstanbul’da ilk defa fiziksel katılıma açık olacak. Bugüne kadar altı kıtada, 30’dan fazla şehirde üç milyondan fazla kişiye ulaşan WoW Dünya Kadınlar Festivali 19-20 Marttarihlerinde İstanbul’un kültür mirası ve yeni yaşam alanı Müze Gazhane’de gerçekleşecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“ Covıd-19 gibi bulaşıyor, tedavisi yok”
“ Covıd-19 gibi bulaşıyor, tedavisi yok”
Sahibini arayan Ud Necati çelik belgeseli
Sahibini arayan Ud Necati çelik belgeseli
Uluslararası İstanbul Yarı Maratonu 17. Kez Koşulacak
Uluslararası İstanbul Yarı Maratonu 17. Kez Koşulacak
Hızlı Değil, Güvenle Gelsin
Hızlı Değil, Güvenle Gelsin
Başkan İmamoğlu’ndan ‘Kar Teşekkürü'
Başkan İmamoğlu’ndan ‘Kar Teşekkürü'

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169