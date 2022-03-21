Eşitlik oyunda “Let’s WoW” diyenler OGEM’de bir araya geldi

14-15 Mart tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Oyun Geliştirme Merkezi’nde (OGEM) gerçekleştirilen hackathon için yapılan 200 başvuru arasından farklı yeteneklere sahip 30 kadın ve 20 erkek katılımcı seçildi.

Hackathon öncesinde; İBB kuruluşu Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker, British Council Sanat Direktörü Esra Aysun, Women in Games Turkiye Kurucusu Simay Dinç, Oyunder Direktörü Tansu Kendirli, UNOG Direktörü Sercan Muhlacı, TikTok Türkiye’den İpek Türkman ile İdil Sükan, Selen Lun, Deniz Çağlı, İpek Türkman, Melih Gürel gibi geliştirici ekosistemi ve oyun dünyasından isimler, konuşma ve sunumlarıyla katılımcıları etkinlik için hazırladı.

Sunum ve hazırlık aşamalarının ardından 8 gruba ayrılan katılımcılar; fikir, senaryo ve kodlama çalışmalarına başlayarak, 36 saat süren oyun geliştirme sürecinin bir parçası oldular.

Mentor desteğiyle fikirlerini işleyen katılımcılar, oyun kodlamalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürürken hem bu eşsiz deneyimin tadını çıkardılar hem de benzer ilgi alanları olan hackathon arkadaşlarını tanıma fırsatı elde ettiler.

8 Toplumsal Problem İçin 8 Oyun

8 takım; oluşturdukları 8 farklı oyun senaryosu ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, gelir adaletsizliğine ve günlük hayattaki ön yargılara dikkat çekecek oyunlarını geliştirdi;

• Super Cat Games ekibi ‘Equal Judges’ adlı oyunuyla “çalışma ortamındaki ön yargılara”,

• Don’t Panic ekibi ‘Still’ adlı oyunuyla “toplumsal cinsiyet eşitsizliğine”,

• The Truffle ekibi ‘Equly’ adlı oyunuyla “gelir adaletsizliğine”,

• Safe Zone ekibi ‘Who are u?’ oyunuyla “iş görüşmesinde karşılaşılan ön yargılara”,

• Herumetto ekibi ‘One Wish’ oyunuyla “günlük hayatta karşılaşılan cinsiyete dayalı ön yargılara”

• Seven ekibi ‘Eva’s Dilemma’ adlı oyunuyla “eğitim hayatında eşitsizlik ve günlük yaşamda kadına atanan görevlere”

• BBY ekibi ‘Baby Shower’ adlı oyunuyla “doğumdan iş hayatına kadar kadının karşılaştığı ön yargılara”

• High5 ekibi ‘Wake up’ adlı oyunuyla “iş yaşamında ve günlük hayatta seyirci olduğumuz ön yargılara” dikkat çekti.

Oyunlar Önce Müze Gazhane’de, Ardından Londra’da!..

Hackathon’da geliştirilen oyunlar, 19-20 Mart'ta Kadıköy Müze Gazhane'de düzenlenecek WoW Dünya Kadınlar Festivali kapsamında Eşitlik Oyunda “Let's WoW” Dijital Sanat Sergisi’nde sergilenecek. Müze Gazhane’deki serginin ardından da 4 Nisan'da London Games Festival kapsamında düzenlenen The Next Level Konferansı’nda katılımcılarla buluşacak.

OGEM Hakkında;

İstanbul’u Avrupa’daki oyun merkezlerinden biri haline getirmek için kurulan OGEM; İstanbullu oyun geliştiricilerine destek vermek, onları rekabetçi oyun pazarında güçlendirerek global geliştiriciler haline getirmek amacıyla tasarlanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya AŞ iş birliğiyle kurulan bir kuluçka merkezidir.

OGEM, oyun projesini hayata geçirmek isteyen genç girişimcilere ihtiyaç duydukları farklı alanlarda destek sağlayarak onları güçlendiriyor, oyun geliştiricilerini sektörden mentorlarla bir araya getiriyor, ekiplerin birlikte çalışabilecekleri ve deneyimlerini paylaşabilecekleri çalışma alanları oluşturuyor. Oyunlarını sadece Türkiye’deki değil, tüm dünyadaki oyun severlerin beğenisine sunmaları için de onlara destek sağlıyor.

Women in Games Turkiye Hakkında;

Oyun sektöründe kadınların izleyici olarak değil yenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle yer almasını desteklemek amacıyla 2015 yılında kurulan Women in Games Turkiye, şimdiye kadar 40 farklı üniversitede yaklaşık 5 bin kadın için ücretsiz eğitimler, konferanslar, hackathonlar düzenledi. Women in Games Turkiye; 21. yüzyılın kültür ve sanat ürünü dijital oyun endüstrisinde üretmek ve değer zincirine katkıda bulunmak için çalışmalarına devam ediyor.

WoW Dünya Kadınlar Festivali Hakkında;

Kadınların ve kız çocuklarının karşılaştıkları güçlükleri görünür kılan ve daha eşit bir dünya için getirdiği çözümlerle onlara destek olan WoW Dünya Kadınlar Festivali; WoW - Dünya Kadınlar Vakfı ve British Council ortaklığında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteği ile İstanbul’da ilk defa fiziksel katılıma açık olacak. Bugüne kadar altı kıtada, 30’dan fazla şehirde üç milyondan fazla kişiye ulaşan WoW Dünya Kadınlar Festivali 19-20 Marttarihlerinde İstanbul’un kültür mirası ve yeni yaşam alanı Müze Gazhane’de gerçekleşecek.