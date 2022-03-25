Eşitlik Metro İstanbul’da

Tüm dünyada erkek egemen bir sektör olan raylı sistemlerde faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İstanbul, kadınların toplumsal hayatın her safhasında eşit ve adil bir şekilde temsili hedefiyle 2019 yılından bu yana bir değişim ve dönüşüm hareketi yürütüyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi hedefine ulaşma çalışmalarına erkeklerin de katılımını sağlamayı amaçlayan Metro İstanbul, bu kapsamda kadın ve erkek çalışanlarının fotoğraflarından oluşan “Eşitlik Burada” fotoğraf sergisini İstanbullular ile buluşturuyor. Genel Müdürü Özgür Soy’un objektifinden Metro İstanbul’da ilklere imza atan kadın çalışanlar ve omuz omuza birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarının yer aldığı 62 personelin katılımı ile 27 kareden oluşan sergi, Nisan ayı sonuna kadar Mecidiyeköy istasyonunda ziyaret edilebilecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyerek bu yıl ikinci kez kamera arkasına geçen Genel Müdür Özgür Soy, “Tıpkı bir kentte yaygın metro kullanımının gelişmişlik göstergesi olduğu gibi kadınların iş hayatına katılım oranının yüksekliği de bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli değerlerden biridir. Ekonomik ve sosyal açıdan sağlıklı bir topluma ulaşmanın ancak kadın ve erkeğin birlikte yürümesi ile mümkün olabileceğini biliyoruz. Bu kapsamda Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kadınları geri bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur’ sözünden yola çıkarak başlattığımız değişim ve dönüşüm hareketi ile topluma ilham veriyoruz.

“KADINLARA KARİYER BASAMAKLARINDA FIRSAT EŞİTLİĞİ TANINMASI KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Kadınlara kariyer basamaklarında fırsat eşitliği tanınması konusunda kararlıyız. 2019 yılından bu yana Metro İstanbul’da kadın çalışan oranı yüzde 8 seviyelerinden yüzde 11’e çıkmış durumda. Bu oranı tabii ki yeterli bulmuyoruz. Hedefimiz kadın çalışan oranımızı kısa vadede yüzde 25’e çıkarmak, ardından eşitlemek. Daha gidecek çok yolumuz var, ancak örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde toplu taşımada teknik ve operasyonel işlerde görev yapan kadın oranı yüzde 10’un altında iken, Metro İstanbul’daki mühendislerin yüzde 17,97’si kadın. Geçtiğimiz 2 yılda gerçekleştirdiğimiz işe alımlara baktığımızda yüzde 50’den fazlasının kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Örneğin; 33 yıllık şirket tarihimizde ilk kez kadın istasyon amirleri göreve başladı. 2019 yılında ilanlarımıza başvuran kadın oranı yüzde 7 iken, 2021 yılında bu oran yüzde 24’e yükseldi” dedi.

“METRO KADINLARI İLHAM VERİYOR”

2019 yılında 8 olan kadın tren sürücüsü sayısının 2022 itibarı ile 143’e yükseldiğini söyleyen Özgür Soy, “Son 2 yılda işe alınan tren sürücülerinin yüzde 67,83’ü kadın oldu. Bunun yanında kadınlar, daha önce ön yargı ile bakılarak kadınlar yapamaz denilen bütün iş alanlarına girerek çok da başarılı oldular. Bu süreçte kadınlar daha fazla terfi aldılar, şeflik ve müdürlük pozisyonlarında, üst yönetimimizde daha fazla kadın görev almaya başladı. 2020 yılından bu yana şirketimizde çalışan kadınların yüzde 12,46’sı terfi etti. Şirketimizde tüm terfiler ve işe alımlar uzmanlık ve liyakat esas alınarak gerçekleşiyor, hiçbir işin cinsiyeti olmadığına ancak uzmanı olunabileceğine inanıyoruz. Bugün farklı görevlerde çalışan metro kadınları tüm kadınlara ilham veriyor” diye konuştu.

“TOPLUMSAL CİNSİYET KALIP YARGILARI KARŞISINDA KARARLILIKLA FARK YARATTIK”

Kadınların kağıt üzerinde değil zihinlerde de eşit olması için şirketlerin de ufkunu açması gerektiğinin altını çizen Özgür Soy, “Bu sene toplumsal cinsiyet kalıp yargıları karşısında kararlılıkla fark yaratarak kadın ve erkek çalışanlarımızı ‘Eşitlik Burada’ dediğimiz karelerde yan yana getirdik. Bu sergi aslında, yılın 365 günü birlikte omuz omuza görev yapan Metro İstanbul çalışanlarının birbirlerine bakış açısının fotoğraf karelerine yansıması. Çekimlerde yer almak için şirketimizin tüm kademelerinden gönüllü başvurular aldık. Bu da şirket içinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dönüşümü başlattığımızın göstergesidir. Kadın ve erkeğin ancak yan yana durduğunda kısıtlayıcı toplumsal rollerinden özgürleşebileceğine inanıyoruz. Bu inançla, gelecek nesillere hiçbir toplumsal rol ve algının eşitliğe engel olmayacağı, mutlu ve başarılı bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yaklaşımımızı benimseyip parçası olmak için cesaretle objektife poz veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Pozisyon Kadın Erkek Toplam Kadın Oranı Metro İstanbul Çalışan Sayısı 313 2574 2887 Yüzde 11 İstasyon Amiri 13 247 260 Yüzde 5,00 Büro Personeli 79 214 293 Yüzde 26,96 Tren Sürücüsü 143 655 798 Yüzde 17,92 Mühendis 55 251 306 Yüzde 17,97

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)