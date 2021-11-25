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EŞİT BİR DÜNYA İÇİN ‘KADININ SÖZÜ VAR’

İBB’nin ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ için hazırladığı etkinlikler dizisi ‘Kadının Sözü Var’,  başlıyor. Söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ve atölye çalışmalarının yer aldığı programlar 25 Kasım-11 Aralık tarihlerinde arasında,   şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek. Hasibe Eren, Sinem Öztürk Uslu, Gül Erda, Gökçe ve daha pek çok ünlü isim, bu özel etkinlikte İstanbullarla buluşacak. Dört büyükşehir belediyesi de tiyatro gruplarıyla yer alacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Kasım 2021 Perşembe 12:22
EŞİT BİR DÜNYA İÇİN ‘KADININ SÖZÜ VAR’
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenliyor. 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında “Kadının Sözü Var” başlığı altında, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliklerde söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ve atölye çalışmaları yer alıyor.

Hasibe Eren, Gül Erda, Gökçe, Ebru Keser, Samida ve daha pek çok tanınmış simanın katılacağı programlarda, oyuncu Sinem Öztürk Uslu 27 Kasım Cumartesi ‘Medyada Kadın Olmak’ başlıklı söyleşide İstanbullularla buluşacak. Adana, Hatay, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri tiyatro gruplarının yanı sıra İstanbul dışından katılan üç özel tiyatro da kadınların eşit ve insanlık onuruna yakışır yaşam hakkına dikkat çekmek için etkinliklere katılacak.

İstanbul Sözleşmesi, Kadın Edebiyatçıların Gözünden Türkiye ve Dünyada Kadın Olmak, Medyada Kadın Olmak, Erkek Egemen Yoruma Hapsedilen Müslüman Kadın, Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Güzellik Dayatması ve daha pek çok konu konuşulacak. Yazarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları İstanbul’un her iki yakasında yer alan İBB Kültür Merkezleri’nde kadınlarla bir araya gelecek.

‘Kadının Sözü Var’, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel’in, 25 Kasım Perşembe günü Bakırköy Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği söyleşi ile başlayacak.

Kadınların güçlendirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen 16 günlük etkinlikler dizinin ilk hafta programı şu şekilde:

PROGRAM ADI

DÜZENLEYEN

TÜRÜ

KÜLTÜR MERKEZİ

İLÇE

TARİH

SAAT

BERRİN SULARİ & FERYAL ÖNEY     Anlatıcı: HASİBE EREN                                                ''ÇİÇEKLİ PERDELERİN ARDI''

KONSER

BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ

KARTAL

25 Kasım 21

20.00

GÜL ERDA

KONSER

CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ

BAKIRKÖY

25 Kasım 21

20.00

AÇILIŞ PROGRAMI

KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ FİGEN AYHAN KARAKELLE
 İSTANBUL VAKFI GENEL MÜDÜRÜ PERİHAN YÜCEL

SÖYLEŞİ

BAKIRKÖY CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ

BAKIRKÖY

25 Kasım 21

20.00

NE HAKKIN VAR?


AV.HİLAL GÜLTEPE ÖZTÜRK
(KADIN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ GENEL BAŞKANI)
AV.GÜLCAN ODAMAN
(KADIN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKANI)
AYŞEGÜL KUŞKU
(İBB KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 KADIN DAYANIŞMA EVİ BİRİM SORUMLUSU) 

SÖYLEŞİ

ESENLER ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

ESENLER

25 Kasım 21

15.00

KADIN EDEBİYATÇILARIN GÖZÜNDEN TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADIN OLMAK

EZGİ POLAT(YAZAR)
MÜGE İPLİKÇİ(YAZAR)
 ÖZLEM AKINCI(YAZAR)

SÖYLEŞİ

KARTAL BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ

KARTAL

25 Kasım 21

15.00

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: KAZANDIKLARIMIZ, KAYBETTİKLERİMİZ

AV. FİLİZ SARAÇ  
(TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
CANAN GÜLLÜ
 (TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI) 

SÖYLEŞİ

ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK

ÜMRANİYE

25 Kasım 21

15.00

KADIN

MONOLOGLAR MÜZESİ

YETİŞKİN TİYATROSU

PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

ESENLER

25 Kasım 21

19.00

SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM - DİRMİT

TİYATRTO HEMHAL

YETİŞKİN TİYATROSU

ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

ÜMRANİYE

25 Kasım 21

19.00

PINAR GÜNAY

KONSER

CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ

BAKIRKÖY

26 Kasım 21

20.00

SEZGİ 

KONSER

BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ

BAŞAKŞEHİR

26 Kasım 21

20.00

GÖKÇE

KONSER

PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

ESENLER

26 Kasım 21

20.00

VEDAT SAKMAN

KONSER

ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ

FATİH

26 Kasım 21

20.00

AYSUN GÜLTEKİN

KONSER

ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ

GÜNGÖREN

26 Kasım 21

20.00

SAMİDA

KONSER

BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ

KARTAL

26 Kasım 21

20.00

ZEYNEP ASYA

KONSER

SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ

SANCAKTEPE

26 Kasım 21

20.00

İBB ORKESTRALAR MÜDÜRLÜĞÜ

KONSER

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ

SULTANBEYLİ

26 Kasım 21

20.00

ELİN CAN VAYİC

KONSER

ŞİLE KÜLTÜR MERKEZİ

ŞİLE

26 Kasım 21

20.00

YASEMİN GÖKSU

KONSER

İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ

TUZLA

26 Kasım 21

20.00

İBB ORKESTRALAR MÜDÜRLÜĞÜ

KONSER

ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

ÜMRANİYE

26 Kasım 21

20.00

ÖRGÜ ATÖLYESİ

HOBİUM (AYŞE KEDİKLİ)

ATÖLYE

GÜNGÖREN ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ

GÜNGÖREN

26 Kasım 21

13.00

KAHRAMAN KADINLAR(Kuvay-ı Milliye Kahramanlarının Anısına)

DOÇ.DR. EBRU ZEREN (HALİÇ ÜNİ. TARİH BÖLÜM BŞK.-TÜRKKAB BŞK.YDR.)
DR.DİLARA USLU (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ.TARİH BÖLÜMÜ-TÜRKKAP GENEL SEKRETERİ)
 DR.GÜLHAN SEYHUN (ALTINBAŞ UNİ. ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ )

SÖYLEŞİ

KARTAL BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ

KARTAL

26 Kasım 21

15:00

DERYA TÜRKEN & CENK ERDOĞAN

KONSER

CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ

BAKIRKÖY

27 Kasım 21

20.00

KADINLARIMIZIN SAZINDAN TÜRKÜLERİMİZ

ECEM AKBULUT

KONSER

ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

ÜMRANİYE

27 Kasım 21

20.00

MEDYADA KADIN OLMAK

CEREN AKDAĞ
(İBB MEDYA İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖRÜ)
SİNEM ÖZTÜRK USLU
(OYUNCU)
MÜGE TURALI
 (YAPIMCI)

SÖYLEŞİ

FATİH ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ

FATİH

27 Kasım 21

15.00

KADIN DİLİNDEN MASALLAR

GESTUS TİYATRO

YETİŞKİN TİYATROSU

ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ

FATİH

27 Kasım 21

19.00

ARAFTAN HAYKIRAN KADINLAR

 YEŞİLÇAM SANAT TİYATROSU

YETİŞKİN TİYATROSU

BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ

BAŞAKŞEHİR

27 Kasım 21

19.00

ŞAHMARAN

TİYATRO GAİA

YETİŞKİN TİYATROSU

BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ

KARTAL

27 Kasım 21

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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