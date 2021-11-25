EŞİT BİR DÜNYA İÇİN ‘KADININ SÖZÜ VAR’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenliyor. 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında “Kadının Sözü Var” başlığı altında, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliklerde söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ve atölye çalışmaları yer alıyor.

Hasibe Eren, Gül Erda, Gökçe, Ebru Keser, Samida ve daha pek çok tanınmış simanın katılacağı programlarda, oyuncu Sinem Öztürk Uslu 27 Kasım Cumartesi ‘Medyada Kadın Olmak’ başlıklı söyleşide İstanbullularla buluşacak. Adana, Hatay, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri tiyatro gruplarının yanı sıra İstanbul dışından katılan üç özel tiyatro da kadınların eşit ve insanlık onuruna yakışır yaşam hakkına dikkat çekmek için etkinliklere katılacak.

İstanbul Sözleşmesi, Kadın Edebiyatçıların Gözünden Türkiye ve Dünyada Kadın Olmak, Medyada Kadın Olmak, Erkek Egemen Yoruma Hapsedilen Müslüman Kadın, Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Güzellik Dayatması ve daha pek çok konu konuşulacak. Yazarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları İstanbul’un her iki yakasında yer alan İBB Kültür Merkezleri’nde kadınlarla bir araya gelecek.

‘Kadının Sözü Var’, İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel’in, 25 Kasım Perşembe günü Bakırköy Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği söyleşi ile başlayacak.

Kadınların güçlendirilmesini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını hedefleyen 16 günlük etkinlikler dizinin ilk hafta programı şu şekilde:

PROGRAM ADI DÜZENLEYEN TÜRÜ KÜLTÜR MERKEZİ İLÇE TARİH SAAT BERRİN SULARİ & FERYAL ÖNEY Anlatıcı: HASİBE EREN ''ÇİÇEKLİ PERDELERİN ARDI'' KONSER BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ KARTAL 25 Kasım 21 20.00 GÜL ERDA KONSER CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ BAKIRKÖY 25 Kasım 21 20.00 AÇILIŞ PROGRAMI KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI KOORDİNATÖRÜ FİGEN AYHAN KARAKELLE

İSTANBUL VAKFI GENEL MÜDÜRÜ PERİHAN YÜCEL SÖYLEŞİ BAKIRKÖY CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ BAKIRKÖY 25 Kasım 21 20.00 NE HAKKIN VAR?

AV.HİLAL GÜLTEPE ÖZTÜRK

(KADIN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ GENEL BAŞKANI)

AV.GÜLCAN ODAMAN

(KADIN HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKANI)

AYŞEGÜL KUŞKU

(İBB KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN DAYANIŞMA EVİ BİRİM SORUMLUSU) SÖYLEŞİ ESENLER ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ESENLER 25 Kasım 21 15.00 KADIN EDEBİYATÇILARIN GÖZÜNDEN TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADIN OLMAK EZGİ POLAT(YAZAR)

MÜGE İPLİKÇİ(YAZAR)

ÖZLEM AKINCI(YAZAR) SÖYLEŞİ KARTAL BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ KARTAL 25 Kasım 21 15.00 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: KAZANDIKLARIMIZ, KAYBETTİKLERİMİZ AV. FİLİZ SARAÇ

(TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

CANAN GÜLLÜ

(TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI) SÖYLEŞİ ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK ÜMRANİYE 25 Kasım 21 15.00 KADIN MONOLOGLAR MÜZESİ YETİŞKİN TİYATROSU PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ESENLER 25 Kasım 21 19.00 SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM - DİRMİT TİYATRTO HEMHAL YETİŞKİN TİYATROSU ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÜMRANİYE 25 Kasım 21 19.00 PINAR GÜNAY KONSER CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ BAKIRKÖY 26 Kasım 21 20.00 SEZGİ KONSER BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ BAŞAKŞEHİR 26 Kasım 21 20.00 GÖKÇE KONSER PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ESENLER 26 Kasım 21 20.00 VEDAT SAKMAN KONSER ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ FATİH 26 Kasım 21 20.00 AYSUN GÜLTEKİN KONSER ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ GÜNGÖREN 26 Kasım 21 20.00 SAMİDA KONSER BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ KARTAL 26 Kasım 21 20.00 ZEYNEP ASYA KONSER SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ SANCAKTEPE 26 Kasım 21 20.00 İBB ORKESTRALAR MÜDÜRLÜĞÜ KONSER PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ SULTANBEYLİ 26 Kasım 21 20.00 ELİN CAN VAYİC KONSER ŞİLE KÜLTÜR MERKEZİ ŞİLE 26 Kasım 21 20.00 YASEMİN GÖKSU KONSER İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ TUZLA 26 Kasım 21 20.00 İBB ORKESTRALAR MÜDÜRLÜĞÜ KONSER ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÜMRANİYE 26 Kasım 21 20.00 ÖRGÜ ATÖLYESİ HOBİUM (AYŞE KEDİKLİ) ATÖLYE GÜNGÖREN ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ GÜNGÖREN 26 Kasım 21 13.00 KAHRAMAN KADINLAR(Kuvay-ı Milliye Kahramanlarının Anısına) DOÇ.DR. EBRU ZEREN (HALİÇ ÜNİ. TARİH BÖLÜM BŞK.-TÜRKKAB BŞK.YDR.)

DR.DİLARA USLU (BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ.TARİH BÖLÜMÜ-TÜRKKAP GENEL SEKRETERİ)

DR.GÜLHAN SEYHUN (ALTINBAŞ UNİ. ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ ) SÖYLEŞİ KARTAL BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ KARTAL 26 Kasım 21 15:00 DERYA TÜRKEN & CENK ERDOĞAN KONSER CEM KARACA KÜLTÜR MERKEZİ BAKIRKÖY 27 Kasım 21 20.00 KADINLARIMIZIN SAZINDAN TÜRKÜLERİMİZ ECEM AKBULUT KONSER ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ÜMRANİYE 27 Kasım 21 20.00 MEDYADA KADIN OLMAK CEREN AKDAĞ

(İBB MEDYA İLİŞKİLERİ KOORDİNATÖRÜ)

SİNEM ÖZTÜRK USLU

(OYUNCU)

MÜGE TURALI

(YAPIMCI) SÖYLEŞİ FATİH ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ FATİH 27 Kasım 21 15.00 KADIN DİLİNDEN MASALLAR GESTUS TİYATRO YETİŞKİN TİYATROSU ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ FATİH 27 Kasım 21 19.00 ARAFTAN HAYKIRAN KADINLAR YEŞİLÇAM SANAT TİYATROSU YETİŞKİN TİYATROSU BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ BAŞAKŞEHİR 27 Kasım 21 19.00 ŞAHMARAN TİYATRO GAİA YETİŞKİN TİYATROSU BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ KARTAL 27 Kasım 21

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)