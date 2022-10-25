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Esenyurtlu Uğurcan Özer, Dünya Kupası’na giden ilk madalyayı kazandı.

Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği Milli Paralimpik Triatlet ve Milli Yüzücü Uğurcan Özer, Alanya’da düzenlenen Paratriatlon Dünya Kupası yarışında üçüncü olarak ilçeye büyük gurur yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2022 Salı 09:39
Esenyurtlu Uğurcan Özer, Dünya Kupası’na giden ilk madalyayı kazandı.
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31. Alanya Triatlon Yarışları Paratriatlon Dünya Kupası tamamlandı. 27 ülkeden 81 sporcunun yer aldığı yarışlarda Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği Uğurcan Özer üçüncü olarak Dünya Kupası’na giden ilk madalyayı kazandı. Paralimpik oyunlarında derece yapan sporcular ile rekabet eden Özer; 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu etabını başarıyla tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Özer’i elde ettiği başarılardan dolayı tebrik eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “ İlçemize bu gururu yaşattığın için çok teşekkür ederiz. Her zaman yanındayız. Başarılarının devamını dilerim” dedi. Özer ise katkılarından dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.

Uğurcan Özer bu başarısıyla, 25 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını da kazandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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