Esenyurt Yerel Hizmetler Müdürünü Ziyaret Ettik

ZEYTİNBURNU İLÇESİNİN KİTABINI YAZAN VE BÜTÜN KAMU İDARECİLERİNİ, YAKINDAN TANIYAN VE TAKİP EDEN GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER BAŞARILI ESKİ HALK EĞİTİM YENİ YEREL HİZMETLER MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ…

Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız şunları söyledi ”30 yıl süre ile Türk Milli Eğitimine hizmet ettim. Bunun 25 senesi idareci olarak geçti.1982 yılından beri ailece Esenyurt ilçesinde ikamet ediyoruz.

Uzun süreden beri halkımıza hizmet ediyoruz. Bundan sonra 1982’den bu yana ailece suyunu içtiğimiz ve ekmeğini yediğimiz İstanbul’un en büyük nüfusuna sahip ilçesi olan Esenyurt’a halkımızın oyları ile seçilen belediye başkanımız sayın Kemal Deniz Bozkurt’un öncülüğünde 31 Mart 2019’da başlatılan halk odaklı çalışmaların daha üst seviyelere çıkması için bizde Yerel Hizmetler Müdürlüğü olarak Esenyurt halkımızın hizmetinde çalışacağız.

Sizin Gazetenizin ve yayın grubunuzun bir çok ilçede temsilciliğiniz olduğunu biliyorum. Ancak genel merkezinizin benimde 5 seneye yakın Halk Eğitim Merkezi müdürü olarak görev yaptığım Zeytinburnu ilçesinde olduğunu biliyorum.

Daha önce Zeytinburnu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi olarak yaptığımız çalışmalarımızın duyuru ve tanıtımlarında verdiğiniz desteği bu seferde Esenyurt halkının mutluluğu için yapacağımız çalışmalarımızda bize destek olacağınızdan şüphem yok.

Belediye başkanımız sayın Kemal Deniz Bozkurt başkanımızla göreve gelmeden önce 3 kez yüz yüze görüştük. Her seferinde başkanımızın bana özellikle söylediği şu oldu Biz Milet ittifakın adayı olarak seçime girdik ve kazandık ama seçildikten sonra bize oy versin veya vermesin biz bütün Esenyurt halkının belediyesiyiz. Sizden isteğim Hak,Hukuk, Adalet ekseninde bir müdürlük yaparak halkımızın yaşamını kolaylaştırmak için katkı yapmanızı dilerim demiştir. Bana her türlü katkı ve desteği veren Esenyurt Belediye Başkanımız sayın Kemal Deniz Bozkurt’a ve bizim sesimizi dünyaya duyurmak için zahmet edip geldiğiniz için size ve İstanbul Times Yayın Grubuna da teşekkür ederim” dedi.

İstanbul Times yayın Grubu İmtiyaz sahibi gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’de ziyaret nedeni ile misafir perverliğinden dolayı Zeytinburnu ilçesinde Özel sektör ile de yaptığı işbirliği ile sayısız meslek edindirme kursu açan ve şimdide İstanbul’un en büyük ilçesi olan Esenyurt’ta Yerel Hizmetler Müdürü olarak vazifeye gelen Orhan Ayyıldız hocama başarılar dilerim. Bizler her zaman halka hizmet eden Esenyurt Belediyesinin hizmetlerini halka duyurmak için elimizden gelen haber ve tanıtım duyuru desteğini vereceğiz dedi.

ORHAN AYYILDIZ’IN İŞ YAŞAMI

Van'ın Çaldıran ilçesinin Kilimli Mahallesi'nde dünyaya gelen ve yüksek öğrenimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlayan Orhan Ayyıldız, Başkale ve Muradiye ilçelerinde öğretmenlik görevlerinin ardından sırasıyla Muradiye Öğretmenevi Müdürlüğü, Çaldıran YİBO Müdürlüğü, Çaldıran İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Çaldıran İlçe Milli Eğitim Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu.

2011 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü ve Strateji Geliştirme Biriminde görev alan Ayyıldız, Stratejik Planlama ve Enerji Verimliliği Projesi İl Koordinatörlüğü de yaparak birçok projede aktif görev aldı.

31 Ağustos 2015 yılından beri Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten Ayyıldız, 16 Aralık 2020 tarihinde kurumlar arası yer değiştirmeyle Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğüne getirildi.

30 yıllık eğitim hayatının büyük bölümünü yöneticilikle geçiren ve çok sayıda başarıya imza atan Van sevdalısı Ayyıldız, Van'a ait birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak görev aldı.

Van Ve Esenyurt halkına hizmeti kendine görev edinen Ayyıldız, 2012-2015 yılları arasında Esenyurt Çaldıran Derneği Başkanlığı, 2014 yılından beri de İstanbul Van Dernekler Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.

Birçok sivil toplum örgütü, kanaat önderi ve kurum amiri tarafından ziyaret edilen Ayyıldız'ın yeni görevi, Van başta olmak üzere bölge halkının yoğun olarak yaşadığı Esenyurt ilçesinde büyük sevinçle karşılandı.