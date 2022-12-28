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Esenyurt Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

Esenyurt Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Ocak ayında beklenen kar yağışına karşı ilçe genelinde alınacak önlemler için toplantı düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2022 Çarşamba 16:22
Esenyurt Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır
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‘Karla Mücadele’ kapsamında hazırlıklara başlayan Esenyurt Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yoğun kar yağışı durumunda müdürlüklerin imkânlarını birleştirerek koordineli bir şekilde çalışması için toplantı düzenledi. Karla mücadelede aktif görev alacak müdürlerin, koordinatörlerin, ESAK ekibinin ve personellerin bulunduğu toplantıya Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Babahan katıldı. Toplantıda mahalle bazlıdurum analizi yapılırken gerçekleşecek çalışmalar için planlamalar yapıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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