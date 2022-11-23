Esenlerli Gençler Balkanları Keşfetti.

Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Esenler’in Yüzleri” projesindeki gençler ve “Bir Kitap Bir Dünya” projesinin okuma grubundaki öğrenciler Balkan kültür turuna katıldı. Balkan coğrafyasının kendine özgü ve çok çeşitli geleneksel kültürünü yakından tanıma fırsatı sunan kültür turuna koordinatör öğretmenler de katıldı. Balkan coğrafyasını ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenler bir hafta süren program boyunca hem eğlendiler hem öğrendiler.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ÖĞRENCİLER BOSNA’DAN ÇOK ETKİLENDİ

Proje koordinatörü Yunus Kuriş, “Projemiz, 7 yıldır düzenleniyor. Öğrencilerimizi ödüllendirmek amacıyla yapılmış bir program oldu. Balkan coğrafyası bizden bir parça. Oralar hala Osmanlı’dan izler taşıyor. Hem öğretmenlerin hem öğrencilerin o coğrafyayı bilmeleri ve yabancılık çekmemeleri adına pek çok ziyaret gerçekleştirdik. Bosna- Hersek’te Aliya İzzetbegoviç’in mezarlığına gittik. 90’lı yıllarda savaşlarda hayatını kaybeden şehitlerimizi ziyaret ettik. Mostar’a, Üsküp’teki Vardar Nehri’ne gittik. Öğrenciler en çok Bosna’dan etklendi. Balkanlar, etnik olarak çok bölünmüş ve parçalanmış bir coğrafya” ifadelerini kullandı.

GÖNÜL BAĞLARIMIZ HİÇ KOPMASIN

Porgrama katılan Türkçe Öğretmeni Pınar Eroğlu, programdan çok memnun kaldığını belirterek “Başkanımız nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ata toprağı, ecdad yadigarı olan diyarlara gitmek bizler için çok güzel bir deneyimdi. Gerek Yunus hocama, gerekse programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Herkesin deneyimlemesini isterim. Biz otobüsle seyahat ettik. Otobüsle bizler uzun saatler yol gittik ve ecdadımız nasıl at üzerinde gitmiş? Nasıl organize olmuşlar? Orduları nasıl yönetmişler, o dönemdeki teknolojiyle? Bu kadar güzel yapıları nasıl yapmışlar ve bunlar günümüze kadar nasıl korunabilmiş? Hep bunları düşündük. O kadar sağlam ve güzel yapmışlar ki ecdadamızla gurur duyduk. Sınır bağlarımız kopmuş olsa da gönül bağlarımız kopmasın. Bunun adına yapılacak tüm çalışmalar çok kıymetli” diye konuştu.

EN BÜYÜK HAYALİMDİ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuriye Gökbudak ise “Belediyemiz ve İlçe Milli Eğtiim Müdürlüğümüz bizlere bir söz verdiler ve verdikleri sözü yerine getirdiler. Bu benim için çok önemliydi. En büyük hayalimdi Balkan ziyareti. Ben Balkanlara bizim topraklarımız olarak bakıyordum. Osmanlı’dan kalan tarihi izler, yapılar… Sanki Türkiye’nin bir ilçesinde geziyormuş hissine kapıldım. Gerçekten etkileyici ve güzeldi benim için. Hocalarımızın hepsinin Esenler’den olması, öğrencilerimizle kaynaşmamız o kadar güzeldi ki. Çok aklı başında ve donanımlı öğrencilerimiz katıldı programa” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )