‘Erteleme’ Kararını Öğrencilerin Arasında Yanıtla

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski YSK Başkanı ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 11 Kasım’a ertelendiği haberini, ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. Karar sonrası ilk açıklamasını okulun merdivenlerinde, öğrencilerin yoğun ilgisi altında yapan İmamoğlu, “Ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız… Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



FATİH / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve kurul üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 11 Kasım’a ertelendiği haberini, ziyaret ettiği İstanbul Erkek Lisesi çıkışında aldı. Konuyla ilgili ilk açıklamasını, okulun merdivenlerinde, öğrencilerin yoğun ilgisi altında yapan İmamoğlu, “Olmaması gereken bir dava süreci yaşanıyor. Delillerin dinlenmesi, şahitlerin dinlenmesi süreçleriyle Kasım’a uzatılmış. Ama zaten ne yazık ki olmaması gereken bir dava sürdürülüyor. Boş işler bunlar. Dolu iş burası işte; çocuklar, gençler, gelecek, yaşam, hayat… Bunların üreteceği şeyler. Bizim onlara bir gelecek hazırlamamız… Mesele bu. Diğeri boş. Boş işlerle uğraşmasınlar. Bir an önce bu defteri kapatsınlar isterim. Şu gençlere bakın, esas gerçek burada” ifadelerini kullandı.

“EKREM BAŞKAN ‘SARI’ DESENE…”

Okul Müdürü Hüseyin Sarı ve öğretmenlerle bir araya gelen İmamoğlu’nun, o sırada teneffüste bulunan öğrencilerin, “Ekrem Başkan ‘sarı’ desene” tezahüratına üçlü çektirerek karşılık vermesiyle renkli anlar oluştu. İmamoğlu, İstanbul Erkek Lisesi ziyaretini, başladığı gibi yoğun ilgi altında noktaladı.