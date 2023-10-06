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Ermaş’tan Marmomac’ta Tyana ve Spica Çıkartması

Ermaş, bu yıl dünyada doğal taş sektöründe moda olan antrasit renklere sahip taşları Tyana ve Spica ile Marmomac Fuarı’nda büyük ilgi gördü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 12:54
Ermaş’tan Marmomac’ta Tyana ve Spica Çıkartması
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Ermaş Madencilik, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından organize edilen Türkiye milli katılımıyla İtalya Verona şehrinde düzenlenen Marmomac Fuarı’na katıldı. Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, “Doğaltaş sektöründeki deneyimimizle dünyadaki trendleri yakından takip ediyoruz. Dünyada bu yıl antrasit tonları moda. Biz de bu kapsamda geçtiğimiz aylarda pazara Yatağan’daki ocaklarımızdan çıkardığımız Tyana ve Spica ismini verdiğimiz taşları sunduk.

Yeni taşlarımızı nisan ayında 28. Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda sergiledik. Bu ürünlerimizin Marmomac Fuarı’nda da İzmir’deki gibi büyük ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti. Fuarda Avrupalı ve Amerikalı ziyaretçiler, ürünlerimize büyük ilgi gösterdi” dedi.

Dünya yapı sektöründe değişen moda akımlarına yanıt verecek çeşitliliğe sahip olduklarını ifade eden Ercan; “Ermaş Grubu olarak sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, edindiği tecrübeyi inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarıyla üretime hızlı şekilde aktaran bir firmayız. Marmomac gibi uluslararası önemi büyük fuarlarda da ürünlerimizin dünya modasındaki karşılığını görebiliyoruz.

Dünya çapındaki firmaların işlerini inceleyebiliyoruz ve etkileşim sağlıyoruz. Ermaş olarak, uluslararası piyasaya yön vererek global ölçekteki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor ve kaliteli ürünlerimizle ekonomiye önemli katkılar sağlıyoruz. Yeni yatırımlar, tasarım ve Ar-Ge konusunda da önemli adımlar atarak büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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