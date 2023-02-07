Günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından olan erkek kolye modelleri son dönemlerde pek çok kişi tarafından kullanılmaya başlamıştır. Kombini tamamlamak için kullanılan aksesuar çeşitleri oldukça fazladır. Tercih edilen kolye modelleri genel olarak kişilerin tarzına göre değişiklik göstermektedir. Şu an pek çok farklı modelde kolye bulunmaktadır. Bu kolye modellerinin yapıldığı materyaller de birbirinden farklıdır. Bu materyaller de yine kombine göre ya da kişilerin tercihine göre değişiklik gösterir.



Şık ve lüks tarzda giyinişi olan erkeklerin en çok tercih ettiği kolye rengi altın sarıdır. Altın sarısı zenginliği gösteren bir renk de olduğu için tercih edilmektedir. Rose rengi son dönemlerde erkeklerin ilgisini çekmeye başlayan renklerden biridir. Kalın olan rose renkli kolyeler de tercih edilebilir. Erkekler son dönemlerde küpe, piercing yüzü gibi takıları da sıklıkla kullanmaya başlamıştır. Kolye seçimi yapılırken kullanılan diğer takılara da dikkat edilerek tercih yapılmaktadır. Hatta pek çok kişi kullandığı diğer takılar ile kolyelerin aynı renkte olmasını da ister. Kombinleri buna yönelik olarak yapar.

Erkek Kolyeleri ve Materyalleri

Erkek kolyelerinin materyalleri birbirinden farklı olarak sunulmaktadır. Materyal seçimi oldukça önemlidir. Çünkü materyalin sağlamlığı ile o kolyenin ya da aksesuarın ne kadar kullanılacağı aslında tahmin edilir. Kolay paslanabilen ya da kolay kopan materyallerin ömrü oldukça azdır. Bu nedenle bu materyallere sahip olan kolye ya da aksesuarlar alındıktan sonra uzun ömürlü olması beklenmemelidir.

Erkek kolye materyali seçimi genel olarak 316L paslanmaz çelik gibi materyallerden tercih edilmektedir. Kaliteli malzemeler kullanıldığı zaman kolyelerin parlaklığı da bu açıdan güzel oluyor. Aynı zamanda daha uzun süreli kullanma fırsatı sağlanıyor. 316L paslanmaz çelik modelleri herhangi bir şekilde kararma yapmaz. Kararma yapma o materyalin ne kadar kalitesiz olduğunu gösterir.

Erkek kolye materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik oksitlenme yapıp yapmadığıdır. Oksitlenme yapan kolyeler de bir süre sonra kararır. Kötü bir görüntü oluşturur. Aslında bu kolyelerin kullanılma süreleri oldukça azdır. 316L çelik kolye modeller oksitlenme yapmaz.

Erkek Kolye Fiyatları

Erkek kolye fiyatları aslında pek çok nedenden ötürü değişecektir. Erkek kolye fiyatlarını belirleyen en önemli etken kullanılan materyaldir. Kolye modellerinde kullanılan materyal ne kadar sağlam ve kaliteli olursa bu durum fiyata da yansıyacaktır. Paslanmaz, oksitlenmez ve kolay kırılmaz modellerin fiyatları biraz daha yüksek olabilir. Tam tersi olarak bir kolyenin yapımında kullanılan materyal ne kadar kalitesiz olursa bu durumda fiyatı da düşük olacaktır.

Erkek kolye fiyatlarını belirleyen bir diğer etmen de modelin sezonudur. Yeni sezon modeller modaya uygun olarak tasarlanır. Bu da son modele uygun olarak kullanılmasını sağlar. Son sezon model fiyatları eski model fiyatlarına göre daha yüksek fiyatlı olacaktır. Bununla birlikte tercih edilen kolyenin uzunluğu da fiyatları etkiler. Aynı materyalde olan kolyelerin uzun olması fiyatının daha fazla olmasına neden olur. Kolyelerin kalınlığı da fiyatları etkileyen sebepler arasında yer alır. Özellikle çelik materyaller kalınlaştırıldıkça daha fazla çelik maddesi kullanılır. Bu da kolyenin fiyatını olduğundan daha fazla artırır.

En Çok Tercih Edilen Erkek Kolyeleri

En çok sevilen ve tercih edilen erkek kolyeleri ilk olarak zincir kolyelerdir. Zincir kolye ince, kalın, kısa ya da uzun yapıda olabilir. Kişiler kendi zevkine göre zincir modelini seçecektir. Zincir kolyelerin talebi çok fazla artmaya başladığı için modellerin renklerinde de farklılıklar gözlemlenmektedir. Aynı zamanda zincirin biçimi de farklılık gösterir. Zincir modellerinde erkekler tarafından en çok tercih edilen renk ise gümüştür. Çünkü gümüş her renge ve kombine uyar. Bununla birlikte altın rengi ve rose rengi de tercih edilen zincir renkleri arasında yer alır.

Zincir kolyeler önceden spor kombinlerde kullanılırdı. Fakat son dönemin modasıyla birlikte takım elbise üzerine bile kullanılmaya başlandı. Bu nedenle de en çok tercih edilen erkek kolye modellerinden biridir. Erkekler tarafından en çok gümüş renkli kolyeler tercih edilir. Gümüş renk her kombine uyum sağlayabilen bir renktir. Bu nedenle erkekler gümüş rengi daha çok tercih ederler. İp kolyeler erkeklerin çok tercih etmemesiyle birlikte bazı tarzlarda kullanılan kolye modelleri arasında yer almaktadır.

Erkek Kolye Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özellikle modern tarzda giyinen ve aksesuarına önem veren kişilerin kolye seçerken dikkat etmesi gereken belirli noktalar vardır. Erkek kolyeler direkt olarak tüm kombini etkiliyor. Kişinin daha fazla dikkat çekici olmasını sağlıyor. Fakat kolye seçerken dikkat edileceklere göre kolye satın almak oldukça önemlidir. Kolye alırken kişi ilk olarak kendi tarzını belirlemelidir. Kendi tarzına en uygun kolye seçimi yapılmalıdır. Çünkü her kolye her tarzda kullanılmayabilir. Örneğin spor tarzı olan bir kişi şık bir kolye tercih ederse boşa vermiş olur.



Lüks ve şık giyinen kişilerin altın rengi kolye seçmesi gerekir. Çünkü altın rengi şıklığı ve lüksü ön plana çıkarır. Bu kolyeler aslında erkekler için ayrıcalıklı takı olarak görülmektedir. Sade giyinmeyi seven kişiler kolye seçerken daha ince modelleri tercih etmelidir. Şık ve sofistike bir görüntü için ince ve orta boy kolyeler tercih edilmelidir. Aynı zamanda gümüş rengi sade kolye için tercih edilebilir. Erkek kolye satın almak isteyenler kolyenin kaliteli olmasına da dikkat etmelidir. Aksi takdirde görüntüsü de kötü olacaktır.