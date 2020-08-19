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Erdoğan'ın Cuma Günü Vereceği Müjde Erken Genel Seçim Kararı Olabilir mi ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün (19.08.2020) yaptığı konuşmada Cuma günü (21.08.2020) halkımıza bir müjde vereceğiz açıklaması yaptı. Bir çok uzman farklı tahminlerde bulundu. Gezici Araştırma Şirketinin sahibi Murat Gezici acaba bu sürpriz erken genel seçim kararı olabilir mi tahmininde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2020 Çarşamba 16:42
Erdoğan'ın Cuma Günü Vereceği Müjde Erken Genel Seçim Kararı Olabilir mi ?
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İLK KEZ BİR CUMHRUBAŞKANI AZ SONRA DEDİİİİ

Konya da bir firmanın Güneş Paneli fabrika açılışına telefon ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü yani 21 Ağustos 2020 da halkımıza büyük bir sürprizimiz olacak diyerek herkesi merak içinde bıraktı.

Bazı uzmanlar Erken genel seçim kararını mı açıklayacak derken bazıları da Avrupa Birliği Üyeleğinden çıktığımızı mı açıklayacak derken bir çok farklı görüş açıklanır oldu.

Bakalım Cuma günü açıklanacak olan Müjde ne olacak ...?

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.08.2020 16:56
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