Erdal Can Alkoçlar: Teknik NFT Konusunda Öncü Ülkelerden Olabiliriz

TBY Holding İnovasyon direktörü Erdal Can Alkoçlar yaptığı açıklamada NFT (Non-Fungible Token) uygulamalarının asıl potansiyel barındırdığı alanın bilimsel çalışmalar ve mühendislik projeleri olduğu görüşünü savundu.

Ülkemizde çok sayıda patentlenebilir ilaç, mühendislik projeleri ve teknik tasarımlar olduğunu vurgulayan

Erdal Can Alkoçlar :” Hükümetimizin çıkarmış olduğu 6750 No. lu Taşınır Rehin Kanunu sayesinde daha önce banka teminatı olarak kabul görmeyen çoğu menkul değerin ( ham stoklar, patentler, marka tescilleri gibi bilimum fikri haklar, zirai ürün stokları , tarım makineleri ) öncelikli teminat olarak kabul görmesinin önü açıldı ve çok sayıda eşzamanlı örnek oluştu. Teknik NFT diyebileceğimiz yeni bir konseptle özellikle ilaç ve savunma projelerinin patentleri, enerji projeleri ve daha bunun gibi birçok birbirinden yüksek potansiyelli fikri değer kendi kendini fonlayabilen dijital menkullere dönüşebilir. Böylece birbirinden değerli beyinlerimiz , mucitlerimiz yatırımcı ya da kredi arayışına girme gereği duymadan , üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere borçlanmadan projelerini kendileri finanse edebilirler.” dedi.

Özellikle sanat konseptli NFT borsalarının sayısının ve Michel Sharbin gibi değerli danışmanlar ve Ülkü Alkoçlar, Adrian Cherniske ve Zeki Alkoçlar gibi yatırımcılarla bu borsaların hacimlerinin seri şekilde arttığına dikkat çeken TBY Holding Bilişim Direktörü Abdullah Mazlum ve Alkoçlar :”Ülkemizin beyin potansiyeli ve gençlerimizin blokzincir kültürüne aşinalığı teknik NFT projelerine çok hızlı adapte olmamızı sağlayacaktır. Ülkemizde halihazırda varolan çok sayıda yerli patentli buluş ve tescillenebilir mühendislik projeleri Teknik NFT alanında öncülük eden ülkelerin başında gelmemizi sağlayabilir. Yine aynı potansiyel sayesinde Türkiye’ nin ekonomisine ciddi ve emsalsiz borç yükü oluşturmayan finansman sağlanması mümkün olabilir.” diye belirttiler.