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Erdal Can Alkoçlar: Teknik NFT Konusunda Öncü Ülkelerden Olabiliriz

Dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birim türü olan NFT’ ler son zamanlarda özellikle sanat piyasasında büyük rağbet görmekte. Sanat eserleri, fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilen NFT ler, taklit edilemez blokzincir yapıları ve dijital teyit edilebilirlikleri mutlak yapılarından özellikle sanat piyasasının ticari geleneklerini kökünden değiştirebilecek özelliklere sahip.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 11:33
Erdal Can Alkoçlar: Teknik NFT Konusunda Öncü Ülkelerden Olabiliriz
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TBY Holding İnovasyon direktörü Erdal Can Alkoçlar yaptığı açıklamada NFT (Non-Fungible Token) uygulamalarının asıl potansiyel barındırdığı alanın bilimsel çalışmalar ve mühendislik projeleri olduğu görüşünü savundu.

Ülkemizde çok sayıda patentlenebilir ilaç, mühendislik projeleri ve teknik tasarımlar olduğunu vurgulayan

Erdal Can Alkoçlar :” Hükümetimizin çıkarmış olduğu 6750 No. lu Taşınır Rehin Kanunu sayesinde daha önce banka teminatı olarak kabul görmeyen çoğu menkul değerin ( ham stoklar, patentler, marka tescilleri gibi bilimum fikri haklar, zirai ürün stokları , tarım makineleri ) öncelikli teminat olarak kabul görmesinin önü açıldı ve çok sayıda eşzamanlı örnek oluştu. Teknik NFT diyebileceğimiz yeni bir konseptle özellikle ilaç ve savunma projelerinin patentleri, enerji projeleri ve daha bunun gibi birçok birbirinden yüksek potansiyelli fikri değer kendi kendini fonlayabilen dijital menkullere dönüşebilir. Böylece birbirinden değerli beyinlerimiz , mucitlerimiz yatırımcı ya da kredi arayışına girme gereği duymadan , üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere borçlanmadan projelerini kendileri finanse edebilirler.” dedi.

Özellikle sanat konseptli NFT borsalarının sayısının ve Michel Sharbin gibi değerli danışmanlar ve Ülkü Alkoçlar, Adrian Cherniske ve Zeki Alkoçlar gibi yatırımcılarla bu borsaların hacimlerinin seri şekilde arttığına dikkat çeken TBY Holding Bilişim Direktörü Abdullah Mazlum ve Alkoçlar :”Ülkemizin beyin potansiyeli ve gençlerimizin blokzincir kültürüne aşinalığı teknik NFT projelerine çok hızlı adapte olmamızı sağlayacaktır. Ülkemizde halihazırda varolan çok sayıda yerli patentli buluş ve tescillenebilir mühendislik projeleri Teknik NFT alanında öncülük eden ülkelerin başında gelmemizi sağlayabilir. Yine aynı potansiyel sayesinde Türkiye’ nin ekonomisine ciddi ve emsalsiz borç yükü oluşturmayan finansman sağlanması mümkün olabilir.” diye belirttiler.

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