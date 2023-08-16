Ercan Turan'ı Dualarla Iğdır'a Vali Olarak Uğurlandı (VİDEOLU)

HALKIN İÇİNDE OLAN SAMİMİ VE ALÇAK GÖNÜLLÜ İDARECİLER HER ZAMAN BAŞ TACI EDİLİR

Zeytinburnu'na atanalı henüz bir sene dolmadan 10 Ağustos 2023 tarihli valiler kararnamesi ile Iğdır'a vali ve kayım belediye başkan vekili olarak atandı.

10.08.2023 tarihli resmi gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile ile 57 ilin valisi değişti.Bu kararname ile Zeytinburnu kaymakamı Ercan Turan'da 3 Ülkeye Sınırı olan serhat şehir Iğdır'a vali olarak atandı.

14 Temmuz 2022 Yılında Zeytinburnu'na Kaymakam olarak atanan ve görev yaptığı bir yıl boyunca başarılı çalışmalara imza atan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan örnek duruşu ve yaptığı çalışmalarla Zeytinburnu Halkının gönlünde taht kurdu.

İş insanlarıyla ihtiyaç sahiplerini buluşturdu. Huzurevi sakinlerini biran olsun yalnız bırakmadı. Kimsesizlerin kimsesi oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel

Müdür Yardımcılığı görevinde edindiği tecrübelerle ilçemizin nüfus müdürlüğünde çok güzel çalışmalara imza attı. Sıra beklemeyi ortadan kaldırdı. Sıra beklemeden aynı gün içinde vatandaşlar işlerini hallederek Zeytinburnu Kaymakamlığından mutlu bir şekilde ayrıldılar.

10 İlimizi derinden etkileyen asrın felaketinin akabinde en hızlı şekilde organize olan ve deprem bölgesine en çok yardım gönderen ilçe Kaymakam Ercan Turan’ın öncülüğünde Zeytinburnu oldu.

Başarılı Kaymakamımız Ercan Turan bir yıl boyunca yaptığı başarılı çalışmaların ardından Vali olarak Iğdır’a atandı

Zeytinburnu Belgradkapı tesislerinde Vali Ercan Turan onuruna veda yemeği düzenlendi. Zeytinburnu’nun her kesiminizden yüzlerce insan Zeytinburnu’ndaki son gününde vali Turan'ı yalnız bırakmadılar.

Belediye Başkanı Ömer Arısoy birlikte uyum içinde bir yıl boyunca Zeytinburnu’na Valimizle güzel çalışmalarda bulunduk. Biz kendisinden çok memnumduk, bunan sonraki görevinde ve görev yerinde kendisine başarılılar diliyoruz.

Veda yemeğinin sonunda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Vali Ercan Turan’a ilçemize verdiği katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Zeytinburnu Dernekler Federasyou (ZEYDEF) başkanı iş insanı Dilman Kaya' Ercan Turan'a güzel bir çiçek takdim ederek yolunuz açık olsun dedi.

Zeytinburnu Atatürk Düşünce Derneği'de Ercan Turan'a üstünde adı yazılı olan güzel bir kalem seti hediye ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA)