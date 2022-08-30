Enstitü İstanbul İSMEK Kayıtları 31 Ağustos'ta Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni vizyonuyla yoluna devam devam eden Enstitü İstanbul İSMEK’te, 2022-2023 eğitim dönemi için geri sayım başladı. Yeni dönem kayıtları, 31 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla başlıyor. İstanbulluların ilgi ve ihtiyaçlarına göre eğitim çeşitliliği arttırılan Enstitü İstanbul İSMEK’te, yüz yüze ve uzaktan eğitim olmak üzere toplam bin 300 eğitim verilmesi planlıyor. Yüz yüze eğitimler, 19 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

MESLEKİ EĞİTİMLER AĞIRLIKTA

“Mesleki Eğitimler”, “El Sanatları ve Zanaat”, “Güzel Sanatlar” ve “Kişisel Gelişim” olmak üzere 4 dalda eğitim veren Enstitü İstanbul İSMEK’te, önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de mesleki eğitimlere ağırlık verilecek. 2022-2023 döneminde ‘Mesleki Eğitimler’, tüm eğitimlerin yüzde 47’sini oluşturacak.

İstanbul İSMEK Uzaktan Eğitim Platformu’nda eş zamanlı (canlı) ve eş zamansız (video tabanlı) eğitimlere İstanbullular büyük ilgi gösteriyor. Yeni dönemde Uzaktan Eğitim Platformu’nda 300 programda eğitim verilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra 50 seminer / söyleşi programı da yer alacak. Yabancı dillerden bilişime, el sanatlarından kişisel gelişime, gastronomiden grafik tasarıma kadar pek çok alanda verilen atölye eğitimleri de İstanbulluları bekliyor.

EĞİTİM OTOBÜSÜ HİZMETTE

Enstitü İstanbul İSMEK, 2022-2023 döneminde yeni eğitim merkezleri ile daha fazla noktada, daha fazla İstanbulluya ulaşmaya devam edecek. Arnavutköy- Boğazköy, Bayrampaşa- Sağmalcılar ve Çengelköy Kültür Merkezi yeni dönemde açılması planlanan eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra eğitimde mekân ve zaman engelini aşmak için alternatif yöntemler üretilmeye devam ediliyor. İçinde sergi alanı ve eğitim atölyesinin de olduğu Enstitü İstanbul İSMEK Otobüsü, yeni dönemde, yeni rotalarda İstanbullularla buluşacak. İstanbullular, eğitim otobüsünde Enstitü İstanbul İSMEK eğitimleri hakkında bilgi edinebilecekleri gibi Bölgesel İstihdam Ofisi’nden (BİO) de istihdam konusunda danışmanlık hizmeti alabilecek.

NASIL KAYIT OLUNUR?

2022-2023 eğitim döneminde Enstitü İstanbul İSMEK’in eğitimlerinden yararlanmak isteyenler, yenilenen kayıt ekranından online kayıt olabilecek. Başvuruda bulunmak için katılımcıların öncelikle yeni üye girişi yapmaları gerekiyor. Enstitü İstanbul İSMEK’e hâlihazırda üye olunsa dahi, kullanılan sistem İBB Giriş Portalı olduğundan, tüm katılımcıların bir defaya mahsus olmak üzere üye olması gerekiyor.

Yeni üye girişi ve kayıt işlemi için nasıl bir yol izlenecek?

Enstitü İstanbul İSMEK web sitesi ( https://enstitu.ibb.istanbul/ ) üzerinden ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklanacak.

“Enstitü İstanbul İSMEK Kayıt Girişi” panelindeki “Üye Ol” butonuna tıkladıktan sonra, burada T.C. kimlik bilgisiyle birlikte diğer kişisel bilgiler girilerek şifre belirlenebilecek.

“Aydınlatma metnini okudum ve anladım” kısmı da işaretlenerek, “Üye Ol” butonuna tıklanacak. Ardından “Kullanıcı Kaydı Onayı” bölümüne de cep telefonuna gelen doğrulama kodunu girilip “Onayla” butonuna tıklanarak işlem tamamlanabilecek.

“İSTANBUL SENİN” ÜZERİNDEN KAYIT

Enstitü İstanbul İSMEK’ten eğitim almak isteyenler, İBB’nin tüm hizmetlerine tek elden ulaşım kolaylığı sağlayan “İstanbul Senin” akıllı şehir uygulamasından da kayıt olabilecek.

“İstanbul Senin” uygulamasına, https://m. istanbulsenin.istanbul/eii lin kinden ulaşılabilir.