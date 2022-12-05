banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.990,08
ALTIN
1.075,90
DOLAR
18,64
STERLİN
22,91
EURO
19,70
Engelsiz Bir Esenyurt İçin Fikir Ürettiler
Engelsiz Bir Esenyurt İçin Fikir...
Kartal Halkı Başkanından % 88 Memnun (VİDEOLU)
Son Dakika
Kartal Halkı Başkanından % 88...
İmamoğlu: Cumhuriyetimizin 100. Yılına İki Özel Eser Geliyor
İmamoğlu: Cumhuriyetimizin 100. Yılına İki...
ÖZ Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası Bölge Başkanı Dr.Evren’den Gazetemize Ziyaret
Son Dakika
ÖZ Finans İş Sendikası İstanbul...

Engelsiz Bir Esenyurt İçin Fikir Ürettiler

*Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorluklar konuşuldu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Aralık 2022 Pazartesi 15:34
Engelsiz Bir Esenyurt İçin Fikir Ürettiler
banner171

Özel bireylerin yaşam içerisindeki yerlerinin kolaylaştırılması için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ‘Engelsiz Esenyurt Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Dünya hepimizin ve herkesin bu dünyada eşit söz söyleme, olanaklardan eşit faydalanma hakkı var. Hepimizin fırsat eşitliğine sahip olması lazım. Biz çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nin “Farklılıklarımızla Değişiyoruz, Gelişiyoruz” sloganı ile düzenlediği Engelsiz Esenyurt Çalıştayı’nda engelli bireylerin toplumsal yaşam içerisinde yaşadığı zorluklar konuşularak, bunlara dâhil çözüm yollarını arandı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, İstanbul Barosu Engelli Hakları Başkanı Figen Erberk, Çalıştay Başkanı olarak Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılar, belediye başkan yardımcıları, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Uzmanların yaptığı konuşmaların ardından tiyatro gösterisi ile devam eden programda aile bireyleri sahneye çıkarak yaşadıkları zorlukları aktardı. Ardından yapılan panel ve konferanslarla birlikte organize edilmiş olan yuvarlak masa çalışmalarında, engelli bireyler için erişilebilirlik, iletişim, sağlık, istihdam sorunları ve çözüm önerileri konunun uzmanları ile birlikte tartışma ve konuşma imkânı bulundu. Konuşmaların bir eğitmen tarafından işaret diliyle anlatıldığı program sonunda, verimlilik ölçülmesi açısından katılımcılara bir ankette uygulandı. Çalıştayda ayrıca belediyenin el sanatları kursunda eğitim alan özel bireylerin yaptığı ürünler sergilendi.

“Buradan önemli çıktılar alacağımızı düşünüyorum”

Yaşam içinde kendilerini ifade etmekte zorlanan dezavantajlı gruplar için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Bozkurt şöyle konuştu: “Göreve geldiğimizden günden itibaren fırsat eşitliği meselesini öncelikle tutuyoruz. Kimin için seçildiğimizi ne yapmamız gerektiğini unutmadan iş yapmaya çalışıyoruz. Bu çalıştayları sürekli olarak yapacağız. Bundan sonra bu çıktılarla ne yapmak istiyoruz? Biz bu kentte yaşayan herkesin neye ihtiyacı olur? Bu ihtiyaçların gidebilmesi için ne yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Burada elde ettiğimiz sonuçlarla önümüzdeki yıllarda yapacağımız iş ve işlemleri ona göre düzenleyeceğiz. Bu konuda katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu dünyayı tabii kendimizden başlayarak güzelliklerle donatıp, birbirimizi anlamak için empati yapmayı öğrenip, sahip olduklarımıza saygı duyarak, karşımızdakinin kimliğine, kişiliğine, yeteneklerine, birikimine saygı duyarak, onun da bu dünyada en az bizim kadar nefes alma, kendini ifade etme hakkının olduğunun farkına vararak, bu işleri yürütürüz. Buradan çok önemli çıktılar olacağını düşünüyorum.”

“Bu dünyada bizim çocuklarımızda var”

Sahnede konuşma yapan Ays’ın annesi Aynur Kaya, yaşadığı zorluklardan bahsederek “Bana yaşadığım zorlukları anlatma fırsatını Kemal Deniz Bozkurt verdi. Çok zorluklar yaşadım arkamda Esenyurt varmış bir aile olarak. Biz tüm bu sorunlarla baş etmeye çalışırken çaresiz bırakıldık. Artık ben çaresiz kalmış annelerin sesi olmak istiyorum. Bizim çocuklarımızda bu dünyada var” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZ Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası Bölge Başkanı Dr.Evren’den Gazetemize Ziyaret
ÖZ Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa Yakası Bölge Başkanı Dr.Evren’den Gazetemize Ziyaret
Bosch Gbh 11 De Nerelerde Kullanılır
Bosch Gbh 11 De Nerelerde Kullanılır
Toksoylar Mobilya Satış Rekorları Kırıyor
Toksoylar Mobilya Satış Rekorları Kırıyor
Türkiye'nin Kasım Ayı Gündemi Terör, Deprem ve Zamlar oldu
Türkiye'nin Kasım Ayı Gündemi Terör, Deprem ve Zamlar oldu
CHP'li Karabat'tan İlginç İddia: AKP Beka Sorunu Haline Geldi
CHP'li Karabat'tan İlginç İddia: AKP Beka Sorunu Haline Geldi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169