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Engelliler, Kendi Tasarımlarıyla Podyuma Çıktı

Bağcılar Belediyesi’nin Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlediği Engelsiz Dünya Dostu Festivali’nde moda rüzgarı esti. Podyuma çıkan engelli kursiyerler, Nişantaşı Üniversitesi Tasarım Bölümü öğrencileriyle birlikte hazırladıkları tişörtleri sergiledi. Profesyonel mankenlerle birlikte podyuma çıkan engelliler, kendilerini izleyen siyaset, iş ve sanat dünyasının isimlerinden büyük alkış aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2021 Perşembe 17:47
Engelliler, Kendi Tasarımlarıyla Podyuma Çıktı
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Bağcılar Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle farkındalık oluşturmak amacıyla “Birlikte Daha Güzel” mottosuyla Engelsiz Dünya Dostu Festivali düzenlendi. Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda engelliler siyaset, sanat ve iş dünyasından önemli isimlerle bir araya geldi. Boccia, bilek güreşi, okçuluk ve basketbol dallarında düzenlenen turnuvada yeteneklerini sergileyen engelli sporculardan dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan ile sanat camiasından Çiğdem Tunç, Şenol İpek, Ozan Orhon ve Cem Uçan gibi ünlü isimler de sporcularla yarıştı. Heyecanlı geçen ve yoğun ilgi gören müsabakaların tamamında engelliler misafirlerini yenmeyi başardı.

Mankenleri gölgede bıraktılar

Programın devamında ise Engelliler Sarayı’na moda defilesi damgasını vurdu. İlk olarak sahneye yerli ve yabancı mankenler çıktı. Profesyonel modeller, Osmanlı dönemi kostümlerini sergiledi. Daha sonra ise Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda eğitim gören Tekstil Atölyesi kursiyerleri podyumda yerini aldı. Engelliler, Nişantaşı Üniversitesi Moda Tekstil Bölümü öğrencileriyle birlikte tasarladıkları tişörtleri sergilediler. Engelliler, podyumda birlikte boy gösterdikleri mankenleri gölgede bıraktılar. Programda sanatçılar da söyledikleri şarkılarla davetlilere ve engellilere keyifli dakikalar yaşattı.

Bizler için büyük bir heyecan

Etkinlikte bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir seri etkinlikler düzenledik. Bugün de Engelliler Sarayımızdaki defile ve sergi etkinliğinde birlikteyiz. Ben öncelikle Dünya Engelliler Günü'nü bir kez daha kutluyorum ama bir gün değil onlara 365 gün aynı ilgi, alakayı ve aynı sevgiyi göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalarda herkese ve her kesime hizmet ederken engelli kardeşlerimize de aynı sevgiyi, aynı hizmeti sunmanın ve Bağcılar Belediyesi olarak bugüne kadar mutluluğunu yaşadık. Biz onların önündeki engeli kaldırmış olsak onlara engelli de demeyiz. Demek ki engelli olan onlar değil, engelli olanlar bu engeli görmeyenler ve kaldırmayanlardır. Bizim burada elde ettiğimiz başarılar gerçekten bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Onlara verilen değerin, onlara verilen emeğin kısa sürede hizmete dönüştüğünü, başarıya dönüştüğünü görmek de bizler için büyük bir heyecan oldu" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Yozgat da “Bu etkinlikte olmak bizim için gurur verici bir olay. Özel insanlarla burada bu mutluluğu yaşamak çok büyük bir duygu. Büyük alkışlar rica ediyorum” diye konuştu.

Festivalin sonunda moda defilesi ve turnuvalarda emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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