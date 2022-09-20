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Endüstriyel Tesislerin Havasına Dikkat! Kimyasalların 700’den Fazlası Kanserojen Sınıfında

Tüm dünyada hızla gelişen teknoloji, endüstride kullanılan kimyasalların çeşidini ve oranını hızla artıyor. Bu kimyasalların 700’den fazlası ise kanserojen sınıfında yer alıyor. Endüstrilerde prosesten çıkan ve çapları genellikle 2.5 mikrondan küçük olan bu partiküller zamanla; akciğerlerde akut hasara, astıma, beyinde ve sinir sisteminde ciddi sorunlara, kalp hastalıklarına ve hatta akciğer kanserine bile neden olabiliyor. Peki endüstriyel tesislerde çalışanları, bu kimyasallara karşı korumak için ne yapmak gerekiyor?

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 15:01
Endüstriyel Tesislerin Havasına Dikkat! Kimyasalların 700’den Fazlası Kanserojen Sınıfında
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Abalıoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren HIFYBER, bu durumla mücadele edebilmek için endüstriyel tesislerde ki tozlu havanın “toz toplama sistemleri” ile kaynağından emilmesi ve doğru filtrasyon sistemleri ile filtrelenerek, ortama verilmesi gerektiğini vurguluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

İnsan ömrünün en az 1/3'ü işyerinde geçiyor. Bu nedenle iş yerlerinin konfor şartları, kişinin yaşam kalitesini ve süresini doğrudan etkiliyor.

Mesleki risk faktörlerinin sayısı giderek artırıyor

Gelişen teknolojiyle paralel olarak endüstride kullanılan kimyasalların çeşidi ve oranı da hızla artıyor. Endüstride 100 binin üzerinde kimyasal bulunuyor. Kimyasalların 700’den fazlası kanserojen sınıfında yer alıyor. Bu durum ise mesleki risk faktörlerinin sayısını giderek artırıyor.

Tozlu hava, çalışanlar tarafından solunmadan kaynağından emilmeli

Özellikle iyi havalandırılmayan; gıda, ilaç, plastik, ahşap, ambalaj, metal işleme, maden, seramik tesisleri, lastik, kağıt, çimento ve demir-çelik endüstrisinde prosesten çıkan ve çapları genellikle 2.5 mikrondan küçük olan tozlar zamanla; akciğerlerde akut hasara, astıma, beyinde ve sinir sisteminde ciddi sorunlara, kalp hastalıklarına ve hatta akciğer kanserine bile neden olabiliyor. Bu durumla mücadele edebilmek için endüstriyel tesislerde ki tozlu havanın çalışanlar tarafından solunmasına fırsat verilmeden “toz toplama sistemleri” ile kaynağından emilmesi, doğru filtrasyon sistemleri ile filtrelenerek, ortama verilmesi gerekiyor. Bu sayede çalışanların sağlığını ve performansını olumsuz etkileyen kirleticilere karşı kesin çözüm sağlanıp, konforlu ve güvenli çalışma ortamı sağlanabiliyor.

Yüksek verimlilikle partikül tutma özelliği

Toz toplama sistemlerindeki hava filtreleri için yüksek verimli “nanofiber filtrasyon medyası” üreten HIFYBER, toz toplama sistemlerinde kullanılan hava filtrelerinin filtrasyon verimine dikkat çekiyor.

“Toz toplama sistemlerinde kullanılan “hava filtreleri”nin yüksek verimlilikle partikül tutma özelliğine sahip olması hayati önem taşıyor” diyen HIFYBER Satış Müdürü Altay Ozan, sözlerine şöyle devam etti:

“Hifyber olarak toz toplama sistemlerinin hava filtreleri için geliştirdiğimiz filtre kumaşını, blend kağıtlar üzerine yapılan kaplama ile üretiyoruz. Bu sayede endüstriyel tesislerde ki toz toplama sistemlerinin 1 mikron altındaki küçük partikülleri kolayca filtrelemesini sağlayarak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sunuyoruz.

Patlama ve kıvılcım riskini önlüyor

Endüstrilerde ki toz toplama sistemleri, ortam havasını temizlemenin yanı sıra işyeri kazalarını da önlüyor. Toz toplama sistemlerindeki nanofiber filtreler, ortamda bulunan elektrostatik yükü emerek, patlama ve kıvılcım riskini önlüyor. Böylece toz toplama sistemleri ile yangına veya patlamaya neden olabilecek partikülleri ortamdan uzaklaştırmak mümkün hale geliyor.

Alev geciktirme özelliği

Hifyber nanofiber filtre medyasının FR (Flame Retardant) yani alev geciktirme özelliği de bulunuyor. Böylece endüstrilerde güvenli çalışma ortamları oluşturmak mümkün hale geliyor.

Bakım maliyetlerinden tasarruf sağlıyor

Ayrıca yüksek mukavemete sahip olan Hifyber filtre medyası ile uzun süreli filtrasyon verimliliği sağlanarak, toz toplama sistemlerinde ki bakım maliyetlerinden de tasarruf sağlanıyor” dedi.

İç mekânlarda yüksek hava kalitesi sunuyor

Hifyber, kapalı alanlarda virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyici özellikte ki filtre medyası çözümleri ile; toz toplama sistemlerinde, gaz türbinlerinde, iklimlendirme sistemlerinde ve arabaların kabin hava filtrelerinde güvenli şartlandırma sağlayarak, yüksek bir “iç mekân hava kalitesi” sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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