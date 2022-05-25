En Kalabalık Miting Ve Konvoy İle Oy Almanın Devri Bitti

En son kısa bir süre önce Ak Parti Genel merkez gençlik kollarının Adana ‘da yaptığı gençlik festivaline Konya’dan gelen gençlerin bindiği otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 3 evladımız hakkın rahmetine kavuştu.

4’ü ağır olmak üzere 41 kişide yaralandı. Evet kaza ve kader’e inanıyoruz ama tedbir diye de bir şey var.

Sırf insanları yaptıkları miting kalabalık görünsün diye binlerce kilometre uzaklara taşımak ne insani ne de İslami bir yöntem…

ARTIK KALABALIK MİTİNG VE KONVOY İLE OY ARTTIMAK MÜMKÜN DEĞİL…

Bu yöntem internetin ve sosyal medyanın olmadığı dönemlerde anlamı ve karşılığı olabilir ama bugün emin olun ki bu kalabalıkların oya yansıması o kadar da kolay değil.yaptığımız sokak röportajlarında özellikle Mart ve Haziran 2019 İstanbul Belediye seçimleri öncesi yüzlerce seçmen ben Ak Parti üyesiyim ama oyumu İmamoğlu’na verdim dediği çok sayıda videomuzu yayınlamıştık ve sizlerde onları izlediniz…

İnsanlar oy verirken mutfakta tencereleri kaynıyor mu ? kimseye muhtaç olmadan yaşayabiliyorlar mı ? Yargı ile işleri olduğu zaman hızlı ve adaletli bir şekilde yargıya tabi tutuyorlar mı ? başta olmak üzere yaşamlarına dokunan anlarda kendileri için hayatı kolaylaştıran partiye oy verdiklerini 99 yıllık cumhuriyet tarihimizde görmek mümkün.

Lütfen kendinize ve çevrenize sorun bir partinin mitingi kalalı veya genel başkanı bir şehre gittiği zaman onu kabalalık bir konvoy var diye oy verip vermediklerini sorun eğer cevapları evet olursa bu makalemi lütfen okumadan tarihin ÇÖPLÜĞÜNE atabilirsiniz…

TENCERE’NİN YIKMAYACAĞI HÜKÜMET YOK DEMİŞTİ MERHUM DEMİREL…

Siyasi liderler ne kadar şatafatlı sözler ederlerse etsinler seçmenin baktığı ve dikkate aldığı en önemli parametre hiç şüphe yık ki mutfağındaki tenceredir. Tencere kaynamıyorsa siyasiler ne derse desin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur…

2009 YILINDA EN BÜYÜK PARA BİRİMİMİZ OLAN 200 TL TEDAVÜLE SÜRÜLDÜĞÜ ZAMAN 123 AMERİKA DOLARI ALABİLİYORDU, BUGÜN İSE ANCAK BU PARAMIZ İLE 12.50 DOLAR ALABİLİYORSAK KİM EKONOMİMİZ İYİDİR DİYEBİLİR ?

Ülkeyi yöneten siyasi otorite ne kadar afili cümle kullanırsa kullansın 13 sene önce yani 2009’da 200 liramız 123 dolar alıyorken bugün bu para ile sadece 12.5 dolar alınması ekonomimizin % 95 eridiğini gösteriyor …Köprü yaptık,yol yaptık baraj yaptık şu yaptık bu yaptık demek bir alam ifade etmez. Neden mi yol köprü baraj direkt olarak 85 milyon’un hayatına dokunmaz ama 200 TL mizin 13 sene içinde % 95 eriyerek 12.5’e düşürmesi ekonomi de son nokta dedirten türden. Halkın ve seçmenin tamamı bu durumdan etkileniyor.

SİZ İŞİNİZİ LAYIKI İLE YAPMAZSANIZ DIŞ GÜÇLER HER ZAMAN VARDI …

Türkiye cumhuriyeti kurulduğu bölge bakımında sürekli dış güçlerin dikkatini çekmiştir.Siz işinizi bilimsel esaslara göre yapmazsanız elbette ki dış güçler ve yerli işbirlikçileri sizi karıştırmak için çaba sarf edeceklerdir.

Önemli olan siyasi otoritenin buna ortam hazırlamamasıdır.

SEÇMEN DE ARTIK ÖNYARGILI BENİM PARTİM YAPMIŞSA DOĞRU RAKİP PARTİ YAPMIŞSA YANLIŞ MANTIĞI HER YERDE HAKİM…

Yıllardır sokaklarda siyasi sokak röportajı yapıyorum. Seçmen kendi partisi eksik ve yanlış bir iş yapmış olsa da o yanlışa sahip çıkmayı yeğliyor.

Bu muhalefet iktidar açısından fark etmiyor. Oysa ki benim partim ne yapıyorsa doğrudur mantığından vaz geçmemiz gerekiyor.

Keşke 13 sene önce 123 dolar eden 200 TL miz bugün 12.5 dolar’a düşmeseydi.

Düşünsenize 13 sene içinde cebinizdeki TL’nin % 90’ı dolar karşında erimiş…

Diğer ifade ile paramız pul olmuş…

Her ne kadar şu an Rusya ve Ukrayna arasında savaş Tankla topla tüfekle oluyorsa daha sert ve şiddetli savaşlar EKONOMİ ile oluyor.

Bazı nadanlar dolar beni alakadar etmez isterse dolar 50 TL olsun benim için ezan,bayrak önemli diyor. Ula nadan ezan,bayrak,Kur’an,İman için bir şey diyen mi var.

Hükümet daha iyi bir ekonomi yönetimi yapsaydı da paramız pul olmasaydı daha iyi olmaz mıydı ?

İstanbul Times / Hüseyin ÇETİNER