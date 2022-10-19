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En Genç ‘Bulut Güvenliği Uzmanı’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret

Dünyanın en genç ‘Bulut Güvenliği Uzmanı’ unvanını alan Kuzey Arda Bulut, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2022 Çarşamba 16:24
En Genç ‘Bulut Güvenliği Uzmanı’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret
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Kendisi de Kartallı olan Kuzey Arda Bulut’a annesi ve aynı zamanda Kartal Belediye Meclis Başkan Vekili olan Özlem Bulut eşlik etti.

Ziyarette Kuzey Arda, aldığı eğitim ve Bulut Güvenliği Uzmanı unvanı ile ilgili bilgiler verirken Başkan Gökhan Yüksel de yapımı devam eden ve Kartal’da teknoloji ve bilişime meraklı gençlerin uğrak mekânı olması hedeflenen Kartal Bilim ve Teknoloji Merkezi Hangar projesi ile ilgili bilgiler verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

Başkan Yüksel, kuracakları merkezde pek çok gencin bilişim, teknoloji, mobil dünya gibi pek çok alanda eğitim almasını hedeflediklerini belirterek Kuzey Arda Bulut’u da gösterdiği üstün başarıdan dolayı kutladı ve Hangar projesini incelemeye davet etti.

Türkiye’nin ilk siber güvenlik lisesi olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi onuncu sınıf öğrencisi Kuzey Arda Bulut ise 4 aşamadan oluşan Bulut Güvenliği Uzmanlığı’nda en üst dereceye başvurarak sınavları geçtiğini söyledi. Değerlendirmelerin ardından en genç bulut güvenliği uzmanlığına hak kazandığını belirten Bulut, aynı zamanda bu alanda çalıştığını ifade ederek ilgisi ve desteği için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 


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