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Emlak Danışmanı Gürman: Yabancıya Gayrimenkulde Yeni Düzenleme

​​​​​​​KW Boğaziçi Profesyonel Arazi ve Ticari Emlak Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Gürman, gayrimenkul alımı karşılığı yabancılara verilen vatandaşlık şartlarının 1 Ocak itibarıyla değiştiğini vurguladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ocak 2023 Pazartesi 07:41
Emlak Danışmanı Gürman: Yabancıya Gayrimenkulde Yeni Düzenleme
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Çorlu’da ürettiği çelik kapıları yurt dışına ihraç eden işadamı Abdullah Gürman, 2008 yılında emlak sektörüne de adım attı. Çorlu başta olmak üzere Trakya bölgesinde arazi alım satımı gerçekleştiren Abdullah Gürman daha sonra Yalova, İstanbul Esenyurt, Ümraniye bölgelerinde sanayi- ticari mülk al sat ve aracılık hizmetleri vermeye başladı. Sektörde uzun yıllar edindiği tecrübeyi İstanbul’da KW Boğaziçi Profesyonel Arazi ve Ticari Emlak Gayrimenkul şirketi ile sürdüren Abdullah Gürman, 1 Ocak’ta yürürlüğe giren taşınmazlar ve Türk vatandaşlığı ile ilgili uyarılarda bulundu.
İstanbul Times Haber Merkezi  / Faruk Serhat Tunç
YABANCILARA VATANDAŞLIKTA ŞARTLAR DEĞİŞTİ
“Yabancı kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla taşınmaz satın aldığı ancak aranılan şartların tam olarak sağlanamamasının tespiti nedeniyle mağduriyet oluşmaması için yeni düzenlemeler büyük önem taşıyor. 2023 başından itibaren taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin tapu işlemlerinde bir takım yasaklama, kısıtlama ve şartlar getirildi, usul ve esaslar tekrar düzenlendi.
HİSSELİ EDİNİM OLMAYACAK
Yeni düzenleme ile artık taşınmazın hisseli olarak edinimi ile vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkün olamayacak. Satış vaadine dayalı olarak yapılan başvurularda Yönetmelikte aranılan tutarın tek sözleşme ile sağlanması aranacak. Bir başka deyişle birden fazla satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Aranılan tutarın karşılanmadığı durumlarda kalan miktarın satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanması mümkün olamayacak.
İPOTEKLİ SATIŞA İZİN YOK
Düzenleme ile yabancı gerçek kişilerin satın aldıkları taşınmaza ilişkin ödeme yükümlülüklerini kanuni ipotek yoluyla sağlamaları mümkün olmayacak dolayısıyla bu durumda vatandaşlık edinimi söz konusu olmayacak. Devre mülk olarak tapu sicilinde kayıtlı haklar, taşınmaz edinimi yolu ile Türk vatandaşlığı kazanımı sağlamayacak. Vekâleten yapılacak işlemlerde ise vekâletname ile taahhüt belirtmesinin tesisine ilişkin açık yetki verilmesi gerekecek.”
AKRABADAN SATIŞA İZİN YOK
Türk veya yabancı vatandaşlardan alınan taşınmazlar çerçevesinde de ek düzenlemeler getirildiğini hatırlatan Gürman, bu alandaki değişiklikleri de şöyle anlattı; “Satışa konu taşınmazın, tapu sicilinde yabancı kişiler ve alıcı yabancı gerçek kişinin Türk vatandaşı olan birinci derece akrabaları adına kayıtlı olmaması gerekiyor. Eser sözleşmeler dışında, satış veya satış vaadine konu ikinci el taşınmazın, herhangi bir yabancı gerçek kişi tarafından son üç yıl içinde Türk vatandaşı veya şirketine devredilmiş olmalı.” Haber: Faruk Serhat TUNÇ - Dünya Haber Ajansı ( DHA)

Son Güncelleme: 02.01.2023 07:54
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