Emlak Danışmanı Gürman: Yabancıya Gayrimenkulde Yeni Düzenleme

Çorlu’da ürettiği çelik kapıları yurt dışına ihraç eden işadamı Abdullah Gürman, 2008 yılında emlak sektörüne de adım attı. Çorlu başta olmak üzere Trakya bölgesinde arazi alım satımı gerçekleştiren Abdullah Gürman daha sonra Yalova, İstanbul Esenyurt, Ümraniye bölgelerinde sanayi- ticari mülk al sat ve aracılık hizmetleri vermeye başladı. Sektörde uzun yıllar edindiği tecrübeyi İstanbul’da KW Boğaziçi Profesyonel Arazi ve Ticari Emlak Gayrimenkul şirketi ile sürdüren Abdullah Gürman, 1 Ocak’ta yürürlüğe giren taşınmazlar ve Türk vatandaşlığı ile ilgili uyarılarda bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Faruk Serhat Tunç

YABANCILARA VATANDAŞLIKTA ŞARTLAR DEĞİŞTİ

“Yabancı kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla taşınmaz satın aldığı ancak aranılan şartların tam olarak sağlanamamasının tespiti nedeniyle mağduriyet oluşmaması için yeni düzenlemeler büyük önem taşıyor. 2023 başından itibaren taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin tapu işlemlerinde bir takım yasaklama, kısıtlama ve şartlar getirildi, usul ve esaslar tekrar düzenlendi.

HİSSELİ EDİNİM OLMAYACAK

Yeni düzenleme ile artık taşınmazın hisseli olarak edinimi ile vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkün olamayacak. Satış vaadine dayalı olarak yapılan başvurularda Yönetmelikte aranılan tutarın tek sözleşme ile sağlanması aranacak. Bir başka deyişle birden fazla satış vaadi sözleşmesine dayalı olarak yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Aranılan tutarın karşılanmadığı durumlarda kalan miktarın satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanması mümkün olamayacak.

İPOTEKLİ SATIŞA İZİN YOK

Düzenleme ile yabancı gerçek kişilerin satın aldıkları taşınmaza ilişkin ödeme yükümlülüklerini kanuni ipotek yoluyla sağlamaları mümkün olmayacak dolayısıyla bu durumda vatandaşlık edinimi söz konusu olmayacak. Devre mülk olarak tapu sicilinde kayıtlı haklar, taşınmaz edinimi yolu ile Türk vatandaşlığı kazanımı sağlamayacak. Vekâleten yapılacak işlemlerde ise vekâletname ile taahhüt belirtmesinin tesisine ilişkin açık yetki verilmesi gerekecek.”

AKRABADAN SATIŞA İZİN YOK