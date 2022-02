EMITT açılışında konuşan Başkan İmamoğlu: Turizm; barış, huzur, adalet ve demokrasi ister

BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan ve bu yıl 25’nci kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) açılış töreninde konuştu. Pandemi sürecinin en fazla etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini vurgulayan İmamoğlu, “2019’da İstanbul 15 milyon turiste ev sahipliği yapmışken, ne yazık ki 2020’de 5, 2021’de 8,5 milyon ziyaretçiyi İstanbul’da ağırladık. Tabii ki bu sıkıntılı süreci, hep birlikte, ortak akılla, iş birlikleriyle aşmak için büyük bir mücadele veriyoruz ve daha da bu konuda mücadele vermek zorunda olduğumuzun farkındayız” dedi.



“BÜTÜN BUNLAR ÜLKE İNSANININ GENETİĞİNDE VAR”



Turizm sektörünün sadece altyapı çalışmaları ile kalkınamayacağına dikkat çeken İmamoğlu, “Turizm, barış ister. Turizm, huzur ister. Turizm, adalet ister, demokrasi ister, özgürlük ister. 360 derece her ortamı görebilen bir anlayışı ister ve bu farklılıkları kucaklayabilen bir bakış ister; ki ancak o zaman dünya çapında arzu ettiğimiz noktaya gelebilelim. Bütün bunlar bu ülkenin insanının genetiğinde var. Bu topraklarda bulunan medeniyetin de içinde bütün bu duygular var. İşte bütün bunları sağlayarak, ancak turizm potansiyelimizi tam olarak istediğimiz seviye ulaştırabiliriz” diye konuştu. Yerel yönetimlerin içinde olmadığı çalışmaların başarılı olma şansı olmadığını belirten İmamoğlu, İBB olarak turizme yönelik çalışmalardan örnekler verdi.



“İSTANBUL, TÜRKİYE’NİN ANA LOKOMOTİFİ”



Türkiye’nin ana lokomotifinin İstanbul olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:



“İstanbul Turizm Platformu'nu kurmak ve bütün paydaşlarla bir arada akıl birliği, fikir birliği ortaya koymak ve turizme katkı sunma konusunda, ‘Bizler ne yapabiliriz’ bakış açısıyla bu sürecin mücadelesinde sıkı bir paydaş olmayı önemsedik; önemsemeye devam ediyoruz. Tarihi yarımadayı önemsiyoruz. Tarihi yarımadada 50 projemizi, Nisan ayında inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'nin ana lokomotifi İstanbul'dur ve her zaman da bu şekilde olacaktır. Bu yönüyle özellikle Galataport'un sıkıntılarına, süreçlerine katkı sunmak; tarihi yarımadayla ilgili ulaşım süreçlerini güçlendirmek, Boğaz köyleri, Prens Adaları'nın daha nitelikli bir turizm alanı haline gelmesine sağlamak; Haliç kıyıları, Salacak kıyıları gibi İstanbul'un bütün süreçlerine katkı sunan çalışmaları, entegre bir biçimde hem kendi içimizde hem de paydaşlarıyla beraber sürdürmeye devam ediyoruz.”



“ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜNÜ BAŞARMAK ZORUNDAYIZ”



İstanbul’un hak ettiği noktaya mutlaka ulaşacağına inandığını kaydeden İmamoğlu, amaçlarının, kentte yılda 20-25 milyon civarında turist ağırlamak olduğunu vurguladı. Her turistten kişi başı 1.500 dolar seviyesinde bir gelirin de sağlanmasının, turizmin İstanbul'da hak ettiği yere gelmesi anlamına geldiğinin altını çizen İmamoğlu, “Tabii bu doğrultuda, uluslararası platformlarda da var olmayı kentimizin tanıtımına katkı sunmayı, İBB olarak da bu sürecin içerisinde olmayı önemsiyoruz” dedi. Bu anlamda tüm paydaşların bir arada çalışması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:



“İstanbul başta olmak üzere, bütün şehirlerimizle bütün yerel yönetimlerimizle; elbette valilerimizle kurumların temsilcileriyle bir arada çalışma kültürünü başarmak zorundayız. Yani bu işin belediye başkanı, valisi, bürokratı ya da bakanı diye bir ayrımcılık olamaz. Bu işi bir bütün halinde üstlendiğimizde, ülkemizin belki en büyük hazinesi olan bu sektörü yukarıya taşıdığımızda, belki de bu zor ekonomik koşulların üstesinden gelme noktasında da en ciddi kaynağımızın turizm olacağını görüyoruz. Bu işin de içinde olacağımızı ve bu mücadeleyi en üst seviyede vereceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.



STANT ZİYARETLERİNDE RENKLİ ANLAR YAŞANDI



İmamoğlu, açılışın ardından EMITT’e katılan stantları gezdi. Aralarında ülke, il, ilçe ve kurumların bulunduğu 30’dan fazla standı ziyaret eden İmamoğlu, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yerel lezzetlerden tadan ve el sanatçılarının üretimlerini deneyimleyen İmamoğlu’nun stant ziyaretlerinde birbirinden renkli anlar yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile de bir araya gelen İmamoğlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in “Efes Bizimdir” kampanyasına destek verdi. İBB de EMITT’te; Metro A.Ş.’den Şehir Hatları’na, BİMTAŞ’tan İSBAK’a kadar tüm iştirakleriyle yer aldı. Katılımcılar, İBB stantlarına yoğun ilgi gösterdi.

09.02.22

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)