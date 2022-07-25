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Elektikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor
Elektikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor
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Elektikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor

İstanbul’da giderek yaygınlaşan ve parklanma konusunda büyük sorunlar oluşturan elektrikli skuter için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mikromobilite park alanları çalışması başlattı. Skuterların en yoğun kullanıldığı ilçe olan Kadıköy pilot bölge seçildi. Kadıköy’de 52 elektrikli skuter park alanı yapılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:54
Elektikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor
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SARAÇHANE/İSTANBUL

2019 yılında başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında kullanılmaya başlanan ‘Elektrikli skuter’ gün geçtikçe yaygınlaşmaya başladı. Milyonlarca kişinin kullandığı elektrikli skuterların en büyük sorunu şehir içerisinde park edilecek yer bulunmaması ve düzensiz parklanma. Şikayetlerin artması üzerine, gelişi güzel park edilen elektirikli skuterlar için İBB harekete geçti. Skuter sisteminde günümüzde yaşanan parklanma sorunlarının azaltılması, aksaklıkların giderilmesi ve düzenlemelerin getirilmesi amacıyla mikromobilite park alanları çalışması başlatıldı.

KADIKÖY’DE 4 CADDE PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

Park alanlarının belirlenmesi için İstanbul genelinde işletme yapan firmalardan elde edilen veriler analiz edildikten sonra en yoğun kullanım olan Kadıköy ilçesi pilot bölge seçildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Kadıköy’de skuter kullanımının yoğunlaştığı 4 cadde pilot park alanları olarak tespit edildi. Bu planlama doğrultusunda Bağdat Caddesi’nde 17, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi’nde 2, Ethem Efendi Caddesi’nde 7 ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde 26 olmak üzere toplam 52 park alanı yapılacak. Proje elektrikli skuterların en yaygın kullanıldığı Beşiktaş, Fatin, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Beyoğlu gibi ilçelerde de geliştirilerek hayata geçirilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

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