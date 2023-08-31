El Emeği Göz Nuru Ürünler Görücüye Çıkıyor

El emeği göz nuru ürünler Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda görücüye çıkıyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen; Zeytinburnu Kent Konseyi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi’nin de destek verdiği “Zeytinburnu El Emeği Günleri”nde, farklı branşlarda Zeytinburnulu kadınların el emeği ürünleri sergilenerek satışa sunulacak.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

15– 17 Eylül 2023 tarihleri arasında Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşecek olan etkinlikte; örgü, el sanatları, takı, amigurumi, nakış, makrome, iğne oyası ve giyim kategorilerinde el işi ürünlerinin satışı gerçekleşecek.

Etkinlik süresi boyunca 15 Temmuz Meydanı’nda konserler de düzenlenecek. Zeytinburnu El Emeği Günleri, her gün 11.00 – 21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

El emeği ürünlerinin sergi ve satışı için zeytinburnu.bel.tr adresine, 1-5 Eylül 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)