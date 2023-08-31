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El Emeği Göz Nuru Ürünler Görücüye Çıkıyor

Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kent Konseyi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü ve ilçedeki kadınların el emeği göz nuru çalışmalarının satışa sunulacağı “Zeytinburnu El Emeği Günleri” için başvurular başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ağustos 2023 Perşembe 14:18
El Emeği Göz Nuru Ürünler Görücüye Çıkıyor
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El emeği göz nuru ürünler Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda görücüye çıkıyor. Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen; Zeytinburnu Kent Konseyi ve Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi’nin de destek verdiği “Zeytinburnu El Emeği Günleri”nde, farklı branşlarda Zeytinburnulu kadınların el emeği ürünleri sergilenerek satışa sunulacak.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner 

15– 17 Eylül 2023 tarihleri arasında Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda gerçekleşecek olan etkinlikte; örgü, el sanatları, takı, amigurumi, nakış, makrome, iğne oyası ve giyim kategorilerinde el işi ürünlerinin satışı gerçekleşecek.

Etkinlik süresi boyunca 15 Temmuz Meydanı’nda konserler de düzenlenecek. Zeytinburnu El Emeği Günleri, her gün 11.00 – 21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

El emeği ürünlerinin sergi ve satışı için zeytinburnu.bel.tr adresine, 1-5 Eylül 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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