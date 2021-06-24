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Ekonominin Yeni Klavuzu Türkiye İş Konseyi Olacak

Türkiye İş Konseyi; İş dünyasında sektörler arasında entegrasyonu sağlayarak sürdürülebilir iş modellerinin oluşması, istihdama katkı ve ihracatı artırarak ülkemize döviz girdisi sağlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Haziran 2021 Perşembe 11:42
Ekonominin Yeni Klavuzu Türkiye İş Konseyi Olacak
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Dünya, tüm ülkelerin ekonomisini alt üst eden koronavirüs salgınını aşıyla geride bırakmaya çalışırken, aylarca kapalı kalan üretim çarkları da yeniden dönmeye başladı. Türkiye’de de pandemi nedeniyle üretime ara veren sektörler yeniden çalışmaya başladı. Salgın sürecinde ülkelerin kapılarını kapatması, siparişlerin ertelenme/iptal edilmesi sonrası üretim yeniden başlarken öncelikle eldeki stokların eritilmesi oldu. Türkiye ve dünyada bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle fuarların iptal edilmesi ise sanayicinin ürünlerini tüketici ile buluşturarak yeni iş bağlantıları kurmasına engel oldu. Stokların eritilmesi yeni iş bağlantılarının sağlanmasında üreticiye yardımcı olmak için kurulan Türkiye İş Konseyi (TİK) ise başta ihracatçı olmak üzere sanayicinin yeni umudu oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

İş dünyasında sektörler arasında entegrasyonu sağlamak, akılcı ve duygusal yaklaşımın entegrasyonu ile sürdürülebilir iş modellerinin oluşturulması, istihdam alanlarının açılması ve ihracatın artırılması için uzun süredir çalıştıklarını belirten Türkiye İş Konseyi (TİK) Genel Başkanı Muzaffer Tunç, “Sektörler arasındaki iletişimi güçlendireceğiz, düzenleyeceğimiz sektörel tanışma toplantıları ile karşılıklı bilgi- deneyim ve gelecek öngörüşüne dair deneyim alışverişlerinde bulunulmasını sağlayacağız” dedi.

Türkiye sanayicisinin çalışkan ve üretme sevdalısı olduğunu kaydeden Tunç, ülkemizin tek eksiğinin katma değerli ürünlerin yeterince geliştirilememesi olduğunu dikkat çekti. “Gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek iş ve ticari faaliyetleri daha katma değerli hale dönüştürmek adına paydaşlarımız ile birlikte yolculuk yapacağız” diyen Tunç, hedefi olan, bu hedefe ulaşmak adına bilgi ve deneyimlerden faydalanmak isteyen tüm sanayicileri Türkiye İş Konseyi’ne davet etti.

STRATEJİK VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR

Marka ve katma değerli ürünlerin üretimi noktasında da sanayiciye yol gösterecek olan Türkiye İş Konseyi (TİK)’nin amaçlarını ise şöyle açıkladı:
-Pandemi sonrası yeni ekonomi modelinde; iş yapış kuralları ile uyumlu yeni iş fikir, ürün, hizmet alanlarının iyileştirilerek genişletilmesi

-Stratejik birlikteliklerin kolaylaştırılması; yatırımların artırılması,

-Rekabet gücünün artırılması,

-Operasyonel maliyetlerin en iyi şekilde yönetilmesi,

-Coğrafi engel ve dönemsel zorlukların aşılması,

-Yeni teknolojilerin kullanıma alınması,

-Küresel iş birliklerinin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

-Rekabet konumunun değiştirilmesi ve yeni pazarlara giriş amacıyla başka bir şirketin altyapısından, bilgi birikiminden faydalanılması,

-Sektörde öncü kuruluşların deneyimlerinin paylaşılması

-Forumlar, toplantılar ve saha gezileri aracılığıyla, sosyo – ekonomik gelişim konularının müzakere edilmesi

SANAYİCİ KAZANIRSA ÜLKE KAZANIR

Önce sanayiciyi dinleyeceklerini ve onun işini daha da geliştirebilmesi için fırsatlar konusunda bilgilendireceklerini kaydeden Türkiye İş Konseyi (TİK) Genel Başkanı Muzaffer Tunç, “Bulunduğumuz kabı genişletmek zorundayız. Bunun için yenilikçi fikirleri dayanışma içinde üretime çevirmeli, doğa bilincini ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hem ürünler hem de markamızla güvenilir olmak zorundayız. Sanayici üretirse ülke kazanır bunun için de tıpkı bir iş yerinde bir proje üzerine çalışan ekip gibi sanayici de ekip ruhu ve takımdaşlık ruhu içinde ihracata odaklanmalı ve bunu el birliği ile gerçekleştirmeli” diye konuştu.

İŞ KONSEYLERİ

Türkiye İş Konseyi’nin sanayici için;  Özel Amaçlı İş Konseyleri, İkili İş Konseyleri, Sektörel İş Konseyleri düzenleyeceğini hatırlatan Tunç, bu konseylerin alt başlıklarını ise şöyle açıkladı:

-        Enerji İş Konseyi

-        Lojistik İş Konseyi

-        Eğitim Ekonomisi İş Konseyi

-        Sağlık İş Konseyi

-        Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi

-        Kriz yönetim Konseyi

-        Kadın Gücü Konseyi

-        Gençlik Konseyi

-         Basın İş Konseyi

TÜRKİYE  İŞ KONSEYİ’NİN İŞBİRLİĞİ ALANLARI

Siyasi İşbirliği

Eğitim

Gençlik ve Spor

Ekonomik İşbirliği

Ulaştırma/Lojistik

Gayri Menkul

Gümrük

Turizm

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Medya ve Enformasyon

Mobilya

Çimento

Elektrik ve Elektronik

Enerji

İnşaat

Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik

Otomotiv/Otomotiv yan Sanayi

Sağlık Turizmi

Gıda/Tarım

Tekstil

Ambalaj

Ayakkabı/Çanta

Züccaciye

Tekne/Yat imalatı

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 24.06.2021 11:59
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