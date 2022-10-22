Eğitimin Yaşı Yok Diyerek Kucaklarında Çocukları İle Derse Girdiler

ZEYTİNBURNU KAYMAKAMI ERCAN TURAN KURSİYERLERLE TEKER TEKER TANIŞARAK SOHBET ETTİ VE KUTLADI

Zeytinburnu kaymakamı Ercan Turan Milli Eğitim müdürü Ali Yeşilyurt,Zeytinburnu Kızılay Şube başkanı Ayhan Balcı ve yönetimi Okuma yazma kursuna ev sahipliği yapan Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Ali İsbuğa İstanbul Times Medya Grubu Yönetim Kurulu başkanı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda davetlinin katıldığı tören yapıldı.

Okul müdürü Mehmet Ali İşbuğa Gazetemize şunları söyledi” Kaymakamımız sayın Ercan Turan ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüz sayın Ali Yeşilyurt‘un talimatları doğrultusunda Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber Yeşiltepe Mahalle Muhtarımız Nadiye Polat’ın gayreti ile 70 okuma yazma bilmeyen kadınımıza okuma yazma işleminin okulumuzda öğretilecek olmasından dolayı hayatı değişecek kadınlarımız adına çok memnun ve mutlu oldum.Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

PROJENİN FİKİR BABASI YADA FİKİR ANASI YEŞİLTEPE MAHALLE MUHTARI NADİYE POLAT ÇOK EMEK HARCADI

Gerek muhtarlık olarak,gerek Zeytinburnu Yardımlaşma Dayanışma Derneği başkanı olarak Gerekse de Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Yönetim Kurulu Üyesi olarak Zeytinburnu ilçesine yaptığı katkıları ile bilinen Nadiye Polat bu süreç ile alakalı Gazetemize şunları söyledi “ Yıllardır Muhtarlığa gelen kadınlarımız içinde okuma yazma bilmeyenlerin isimlerini not alıyordum.

Belli bir sayıya ulaşınca kaymakamımız sayın Ercan Turan ve ilçe Milli Eğitim müdürümüz sayın Ali Yeşilyurt ile konuştum sağ olsunlar hepsi ilk andan beri bu projeme çok sahip çıktılar.

Sonra Zeytinburnu Belediyemizin okullara dağıttığı defterleri temin ettim.

Akabinde İstanbul Kırtasiyeciler odası başkanı Yavuz Tekçe ile iletişime geçtim. O da sağ olsun kalem,silgi ve diğer araç gereçleri bize sağladı.

İş bugün burada 58 kadımızı ben kayıt ettim,12 taneisni de Gülşirin Beyler hanım arkadaşımız ikameti olan Türkmen kadınlarımızdan kayıt ederek 70 kişiden oluşan kadınlarımız 2 sınıfta derse başladı.

Özellikle okulun muhtarlığa yakın olmasını istedim ki her zaman kadınlarımızın sorunları ile alakadar olabileyim.

3 Aylık kurs sonunda okuma yazma belgesi almaya hak kazanan kadınlarımız bu belge ile ehliyet alabilecekler ve yaşamları çok kolaylaşacak.

Her zaman yanımızda olan İstanbul ve Zeytinburu Times Gazeteleri ile İstanbul Times Tv ve Zeytinköy Tv imtiyaz sahibi ve Geleceğim Zeytinburnu Platformu Kurucu başkanım Gazeteci yazar Sayın Hüseyin Çetiner ve ekibine teşekkür ederim şeklinde konuşan Polat bütün kursiyerlere başarılar diledi.

Programda kursiyerlere bir hayır sahibinin verdiği market alışveriş çekleri de hediye edildi.

Türkmen Kadınları Dayanışma Derneği Kurucu başkanı Gülşirin Beyler’de bu çalışmaya Türkiye’de ikameti olan 12 Türkmen kadını dahil ederek dernek olarak ilk hayırlı hizmetlerini yapmış olmaktan dolayı memnun ve mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)