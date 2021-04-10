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Eğitime Destek Platformu Vatan Nöbetinde (VİDEOLU HABER)

104 Amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriye tepki veren çok sayıdaki kurumun Zeytinburnu temsilcileri Cuma Namazı çıkışında Zeytinburnu Seyit Nizam camisinde basın açıklaması yaptı .

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Nisan 2021 Cumartesi 16:32
Eğitime Destek Platformu Vatan Nöbetinde (VİDEOLU HABER)
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BİZLER VATAN NÖBETİMİZİN BAŞINDAYIZ
Bu aziz millet, tarihin en organize ve en alçakça kalkışmalarına karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, kendisine biçilmek istenen kefeni yırtıp atmış, kendisini tarih sahnesinin dışına atmak isteyen dahili ve harici düşmanlarına bir daha asla unutamayacakları hezimetler yaşatmıştır.
15 Temmuz'da verilen dersi idrak etmekten uzak olanlar bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkmışlar!
Millet iradesine karşı bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkanlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı buradan ilan ediyoruz: Hodri Meydan!
Milletimizin emrinde ve hizmetinde olmayı en yüksek rütbe, en büyük şeref ve şan kabul eden Sivil Toplum Kuruluşları olarak dün olduğu gibi bugünde vatan nöbetindeyiz.
Dahili ve harici bütün bedhahlar, ve onların her türlü uzantıları bilmeliler ki, biz gerektiğinde "BİN gider BİR döneriz ama ZAFERLE döneriz"
*Kamuoyuna saygı ile duyurulur.*
Son Güncelleme: 10.04.2021 16:41
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