banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul -1
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
793.64
DOLAR
13.47
STERLİN
18.27
EURO
15.29
Ne Zaman İnsan Olmayı Başaracağız ?
Son Dakika
Ne Zaman İnsan Olmayı Başaracağız...
*Zeytinburnu’nda Karneyi Alan Yaşadı!*
*Zeytinburnu’nda Karneyi Alan Yaşadı!*
İmamoğlu:30 yıllık imar sorunu çözülen mahalleyi ziyaret etti
İmamoğlu:30 yıllık imar sorunu çözülen...
İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin Haklarını Neden Korumuyor
İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin Haklarını...

Eğitimcinin Hukuk Mücadelesi Yıllardır Sürüyor...

Tarık Sezai Karatepe hakkında,18 Eylül 2006’da Hürriyet’in irtica manşeti ile linç kampanyası başlatılmıştı. Ardından, Oktay Ekşi’nin “Baş ve Traş” yazısı ile hedef tahtasına oturtulmuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ocak 2022 Cumartesi 16:23
Eğitimcinin Hukuk Mücadelesi Yıllardır Sürüyor...
banner171

2006’da, Milli Gazete, Vakit ve Yeni Şafak’ta, camianın yakından tanıdığı Karatepe lehine, uğradığı haksızlığa sessiz kalmayarak çeşitli yazılar yayınlandı.

Karatepe aleyhine her türlü psikolojik savaşı deneyen darbeci yapılar, Fetö'cü savcı ve hakimleri devreye sokarak 2.5 yıl hapis cezası almasına neden oldular.
Karatepe’nin lehine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün verdiği, “Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidildiği” kararını dikkate bile almayan Yargıtay hakimleri, önceden hazırladıkları planla, mahkumiyet almasına yol açtılar.
Karatepe’nin isimlerini belirttiği tanıklar dinlenmemiş, eksik soruşturma yapılmıştı.
Öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen Karatepe, yıllar sonra “Memnu Hakların İadesi ve Hak Yoksunluklarının Ortadan Kalktığı”na dair kararla, Milli Eğitim Bakanlığı’na öğretmenliğe dönmek için başvurdu.
*FETÖ'CÜ SAVCI VE HAKİMLER HAPİSTE*
Kumpasta başrolü oynayan ve düzmece bir iddianame ile ceza almasına sebep olan Cumhuriyet Savcısı ile “Kanun Yararına Bozma” kararını görmezden gelen Yargıtay üyeleri FETÖ üyeliğinden halen hapisteler.
*MİLLİ EĞİTİM CAMİASI YAKINDAN TANIYOR*
Karatepe, çeşitli Milli Eğitim Müdürlüklerinde Yazarlık Atölyesi seminerleri verdi. Yüzlerce okulda, Talas, Malazgirt, İstanbul’un Fethi, Kut’ul Amare, 15 Temmuz Hain Darbe Teşebbüsü ve aynı zamanda Ahilik Meslek Teşkilatı sunumları yaptı.
Karatepe’nin, Yüreğimde Bir Sızı, Henüz On Dördündeydi, Sen Yoksun Diye adlı fikir kitapları İle Sibel’in Dünyası adlı çocuk ve aile kitabı bulunuyor.
*MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN KARARI MERAKLA VE HEYECANLA BEKLENİYOR*
Karatepe’nin sevenleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, Tarık Sezai Karatepe’nin bir an önce öğretmenliğe dönmesini bekliyorlar.
*DANIŞTAY 12. DAİRESİ’NİN EMSAL KARARI VAR*
Danıştay 12. Dairesi, “Memnu Hakların İadesi ve Hak Yoksunluklarının Ortadan Kalktığı”na dair kararla müracaat eden bir memur için göreve dönme yolunu açmıştı.
*MEMNU HAKLARIN İADESİ NEDİR?*
Memnu Hakların İadesi, bir başka adıyla “Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi”, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkumiyetin bir sonucu olarak, ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu olmadığına hükmetmiştir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ne Zaman İnsan Olmayı Başaracağız ?
Ne Zaman İnsan Olmayı Başaracağız ?
“FORMREFORM” Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı
“FORMREFORM” Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açıldı
İstanbul’un 21 köyünden alınacak süt,  kentin yoksul çocuklarını besleyecek
İstanbul’un 21 köyünden alınacak süt,  kentin yoksul çocuklarını besleyecek
İstanbul İçin Tedbirler Alındı
İstanbul İçin Tedbirler Alındı
Karaköy Tüneli 147 Yaşında
Karaköy Tüneli 147 Yaşında

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169