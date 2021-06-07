Eğitim MİL SEN İstanbul İl Başkanı Kuyumcu GÜNDEM’in Konuğu Oldu

SENDİKASINI ANLATTI

Programda Eğitim MİL SEN hakkında bilgi veren İstanbul Kurucusu İl başkanı Yeşim Kuyumcu Zeytinburnu İhsan Mermerci Lisesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını,branşının işse Matematik Öğretmeni olduğunu ifade etti.

Kuyumcu sendika olarak amaçlarının Milli,idealist ve liyakatli bireylerin oluşması için çalışmak olduğunu beyan etti.

Eğitim sektörünün sorunlarını detaylı olarak konuşmaya çalışsak emin olun aylarca bitiremeyiz. Bizlerde Sendika olarak elimizi taşın altına koyarak bu alanda emek vereceğiz.

Şu an İstanbul İl başkanlığımızı kuruluş aşamasındayız İnşallah arkadaşlarımız ile beraber kısa sürede il başkanlığımızın yerini hazırlayıp çalışmalarımıza daha kurumsal olarak başlayacağız.

Sendikamızın amaç ve hedeflerine inanan herkesi bize katılmaya davet ediyorum şeklinde konuştu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)