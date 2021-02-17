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Eğitim Destek Banka Kartı ile Öğrenci İhtiyaçlarına TL Desteği Vereceğiz

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, yaptığı basın açıklamasında, Deva Partisi iktidarında yapay zeka kullanılarak ihtiyaç sahibi ailelerin ve ihtiyaç miktarının belirleneceğini, velilere temin edilecek Eğitim Destek Banka Kartı ile hanedeki öğrenci sayısı ve ihtiyacı kadar TL desteği sağlanacağını belirtti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Şubat 2021 Çarşamba 10:57
Eğitim Destek Banka Kartı ile Öğrenci İhtiyaçlarına TL Desteği Vereceğiz
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“Deva Partisi olarak, yerleşik siyasal kültürde olduğu gibi yalnızca eleştiri yapmıyoruz; ülkemizin sorunlarına çözümler üretiyoruz. Günümüzde birçok öğrencimiz eğitim-öğretim için temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Şüphesiz temel eğitim ihtiyaçları karşılanmadan, kaliteli bir eğitim sürecinden söz edilemez. Bu doğrultuda, DEVA Partisi olarak, iktidar olduğumuzda Eğitim Destek Banka Kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Velilere temin edeceğimiz Eğitim Destek Banka Kartı ile öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını kendi tercihleri ile karşılayabilmesini arzuluyoruz.

Her eğitim-öğretim dönemi başında, hanedeki öğrenci sayısı ve ihtiyacı oranında Eğitim Destek Banka Kartı’na TL desteği yükleyeceğiz.  ‘Yapay Zeka’ kullanarak ihtiyaç sahibi aileleri ve ihtiyaç duyulan harcama miktarlarını belirleyeceğiz. Bu sayede kamu kaynaklarını ileri teknoloji ışığında doğru ve israfa yer vermeyecek biçimde kullanacağız. Aynı zamanda, her öğrencimizin ihtiyacına göre destek almasını sağlayarak, fırsat eşitliğinin önündeki engellerden birini de kaldırmış olacağız.

Mustafa Ergen

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı”

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