Eğitim Destek Banka Kartı ile Öğrenci İhtiyaçlarına TL Desteği Vereceğiz

“Deva Partisi olarak, yerleşik siyasal kültürde olduğu gibi yalnızca eleştiri yapmıyoruz; ülkemizin sorunlarına çözümler üretiyoruz. Günümüzde birçok öğrencimiz eğitim-öğretim için temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdadır. Şüphesiz temel eğitim ihtiyaçları karşılanmadan, kaliteli bir eğitim sürecinden söz edilemez. Bu doğrultuda, DEVA Partisi olarak, iktidar olduğumuzda Eğitim Destek Banka Kartı uygulamasını hayata geçireceğiz. Velilere temin edeceğimiz Eğitim Destek Banka Kartı ile öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını kendi tercihleri ile karşılayabilmesini arzuluyoruz.

Her eğitim-öğretim dönemi başında, hanedeki öğrenci sayısı ve ihtiyacı oranında Eğitim Destek Banka Kartı’na TL desteği yükleyeceğiz. ‘Yapay Zeka’ kullanarak ihtiyaç sahibi aileleri ve ihtiyaç duyulan harcama miktarlarını belirleyeceğiz. Bu sayede kamu kaynaklarını ileri teknoloji ışığında doğru ve israfa yer vermeyecek biçimde kullanacağız. Aynı zamanda, her öğrencimizin ihtiyacına göre destek almasını sağlayarak, fırsat eşitliğinin önündeki engellerden birini de kaldırmış olacağız.

Mustafa Ergen

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı”