“Eğitim büyük fedakârlık gerektirir”

Okul mescidinde Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit'in cuma hutbesini irat etmesinden sonra

yemeğe geçildi.

İhtiyaç hasıl olması durumunda 7-8 bin kişiye kadar yemek çıkarılabilecek bir kapasiteye

sahip olan okul mutfağı protokole gezdirildikten sonra yemekten önce kısa bir teşekkür

konuşması yapan Okul Aile Birliği başkanı Muhammed Sarı konuşmasında; "Sizlerin de

malumu olduğu üzere Okulumuz bir proje okuludur. Yirmi yıldan bu yana devletimiz eğitime

o kadar çok yatırım yaptı ki öğrencilerimize, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bile olmayan

imkânlar sundu. Devletimiz; öğrencilerimize bireysel eğitim materyalleri desteğinin yanı sıra

okulumuzun doğalgaz, elektrik ve su faturalarını da karşılamaktadır.

“Başkan Ahmet Poyraz'ın ve Ekibinin Çok Ciddi Destekleri Oldu”

Yaşı müsait olan arkadaşlarımız hatırlayacaktır; özellikle köylerde, her öğrenci okula

giderken yanında bir odun götürür ve sınıfın ısınma ihtiyacı bu şekilde karşılanırdı. O

günlerden bugünlere bizi ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Okulumuzun devletimiz tarafından

karşılanan giderleri dışında daha birçok ihtiyacı bulunmaktadır. Elbette ki bütün

giderlerimizin kamudan karşılanmasını beklemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu

süreçte belediye başkanımız Sayın Ahmet Poyraz'ın ve ekibinin çok ciddi destekleri oldu

okulumuza ve Allah'ın izniyle bundan sonrada destek artarak devam edecektir. Okul Aile

Birliği tarafından okulumuzun temizlik ve teknik hizmetlerine karşılık 7 eleman istihdam

etmekteyiz, personel maaşları ve SGK Giderleri başta olmak üzere Okulumuzun 50 bin TL

sabit gideri vardır. Bu sabit giderlere kaynak oluşturmak amacıyla okul yemekhanemizi

kiraya verme gibi bir arayış içerinde girdik. Hamdolsun okulumuza ciddi katkı sağlayacağına

inandığımız yaz aylarında dahi kirasını ödemeye devam edecek olan bir firmayla el sıkıştık.

Bugünkü yemeğimizin sponsoru el sıkıştığımız Solinay Yemek Firması’na teşekkür

ediyorum." dedi

“Okul Bizim, Öğrenciler Bizim”

Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kurulduğu tarihten itibaren

öğrencilerine sağladığı eğitim imkânlarıyla bölgenin önde gelen eğitim kurumlarından biri

olmuştur.

Muhammed Sarı konuşmasında, "Okulumuzun başarısı için bugüne kadar destek veren, gayret

gösteren özellikle kurulduğu günden bugüne okulumuzda aile birliği başkanlığı görevinde

bulunmuş olan Eyüp Yıldırım, Rıza Çakır ve Latif Coşar'a” teşekkür etmesinin yanı sıra

Okulun en büyük destekçisi belediye başkanı Ahmet Poyraz'a günün anısına kaymakam Resul

Çelik beyle birlikte Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Okul Aile Birliği Üyeleri hep birlikte

bir Plaket takdim ettiler..

Başkan Poyraz konuşmasında, "okul bizim, öğrenciler bizim elbette ki sahip çıkacaktık, iyi ki

sahip çıktık ve bundan sonrada sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcılarının, Milli Eğitim Müdürünün, Emniyet Müdürünün, Müftünün,

Şube Müdürlerinin yerel gazetecilerin ve okul yönetiminin iştirak ettiği yemek İlçe Müftüsü

Vehbi Akşit’in yemek duasıyla sona erdi.