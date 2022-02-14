“Eğitim büyük fedakârlık gerektirir”

Okul mescidinde Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit'in cuma hutbesini irat etmesinden sonra
yemeğe geçildi.
İhtiyaç hasıl olması durumunda 7-8 bin kişiye kadar yemek çıkarılabilecek bir kapasiteye
sahip olan okul mutfağı protokole gezdirildikten sonra yemekten önce kısa bir teşekkür
konuşması yapan Okul Aile Birliği başkanı Muhammed Sarı konuşmasında; "Sizlerin de
malumu olduğu üzere Okulumuz bir proje okuludur. Yirmi yıldan bu yana devletimiz eğitime
o kadar çok yatırım yaptı ki öğrencilerimize, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde bile olmayan
imkânlar sundu. Devletimiz; öğrencilerimize bireysel eğitim materyalleri desteğinin yanı sıra
okulumuzun doğalgaz, elektrik ve su faturalarını da karşılamaktadır.
“Başkan Ahmet Poyraz'ın ve Ekibinin Çok Ciddi Destekleri Oldu”
Yaşı müsait olan arkadaşlarımız hatırlayacaktır; özellikle köylerde, her öğrenci okula
giderken yanında bir odun götürür ve sınıfın ısınma ihtiyacı bu şekilde karşılanırdı. O
günlerden bugünlere bizi ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Okulumuzun devletimiz tarafından
karşılanan giderleri dışında daha birçok ihtiyacı bulunmaktadır. Elbette ki bütün
giderlerimizin kamudan karşılanmasını beklemenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu
süreçte belediye başkanımız Sayın Ahmet Poyraz'ın ve ekibinin çok ciddi destekleri oldu
okulumuza ve Allah'ın izniyle bundan sonrada destek artarak devam edecektir. Okul Aile
Birliği tarafından okulumuzun temizlik ve teknik hizmetlerine karşılık 7 eleman istihdam
etmekteyiz, personel maaşları ve SGK Giderleri başta olmak üzere Okulumuzun 50 bin TL
sabit gideri vardır. Bu sabit giderlere kaynak oluşturmak amacıyla okul yemekhanemizi
kiraya verme gibi bir arayış içerinde girdik. Hamdolsun okulumuza ciddi katkı sağlayacağına
inandığımız yaz aylarında dahi kirasını ödemeye devam edecek olan bir firmayla el sıkıştık.
Bugünkü yemeğimizin sponsoru el sıkıştığımız Solinay Yemek Firması’na teşekkür
ediyorum." dedi
“Okul Bizim, Öğrenciler Bizim”
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kurulduğu tarihten itibaren
öğrencilerine sağladığı eğitim imkânlarıyla bölgenin önde gelen eğitim kurumlarından biri
olmuştur.
Muhammed Sarı konuşmasında, "Okulumuzun başarısı için bugüne kadar destek veren, gayret
gösteren özellikle kurulduğu günden bugüne okulumuzda aile birliği başkanlığı görevinde
bulunmuş olan Eyüp Yıldırım, Rıza Çakır ve Latif Coşar'a” teşekkür etmesinin yanı sıra
Okulun en büyük destekçisi belediye başkanı Ahmet Poyraz'a günün anısına kaymakam Resul
Çelik beyle birlikte Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Okul Aile Birliği Üyeleri hep birlikte
bir Plaket takdim ettiler..
Başkan Poyraz konuşmasında, "okul bizim, öğrenciler bizim elbette ki sahip çıkacaktık, iyi ki
sahip çıktık ve bundan sonrada sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
Belediye Başkan Yardımcılarının, Milli Eğitim Müdürünün, Emniyet Müdürünün, Müftünün,
Şube Müdürlerinin yerel gazetecilerin ve okul yönetiminin iştirak ettiği yemek İlçe Müftüsü
Vehbi Akşit’in yemek duasıyla sona erdi.