Egeli İhracatçılar Baharat Yolu’nu Yeniden Canlandırıyor

Dünyada 20 milyar dolarlık baharat sektörüne yön veren en önemli üç kuruluştan biri olan Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde 5-8 Ekim tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Türkiye’nin 2001 yılından beri üye olduğu Avrupa Baharat Birliği’nde (ESA) Yönetim Kuruluna seçilen ilk Türk ihracatçısı olarak geçtiğimiz yıllarda ESA Yönetim Kurulu görevini yürüten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu şunları söyledi:

“Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) 2010 yılı Olağan Genel Kurul’u Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde Kuşadası’nda gerçekleştirilmişti. Genel Kurul için belirlenen “It’s spice it up again” mottomuzdan da anlaşılacağı gibi 12 yıl sonra tekrardan ülkemizde EİB ev sahipliğinde tam da pandemi sonrasında bir araya gelerek, tarihi Baharat Yolu’nu yeniden canlandırıyoruz. Bu etkinlik Türk baharat sektörünün kendisini dünya devlerine tanıtabilmesi açısından son derece önemli bir fırsat. Baharat ihracatımızın yaklaşık yüzde 30’unu Avrupa Kıtasına gerçekleştiriyoruz. ESA'da Türkiye baharat sektöründe dünyada önemli bir aktör olarak temsil ediliyor.”

Türk baharat sektöründen AB ile yakın temas

Tarakçıoğlu, Özellikle Ege Bölgesi’nin Türkiye’nin baharat ihracatının merkez üssü olduğunu, Türkiye’nin baharat ihracatının yüzde 62’sini Egeli ihracatçıların gerçekleştirdiğini vurguladı.

“2021 yılında Türkiye'nin baharat ihracatı yüzde 5 artışla 212 milyon dolar, Ege’nin ise yüzde 3 artışla 132 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise ülkemizin baharat ihracatı 132 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesinden aynı dönemde 82 milyon dolarlık baharat ihracatı yapıldı. Türkiye ortalaması kg başına birim fiyat 1,38 dolar iken Ege Bölgesi’nin kilogram başına birim fiyat ortalaması 3,15 dolar. Neredeyse arada 2 buçuk katı fark var. Ürünümüzün değerinde ihraç edilmesi, ederini bulması bizim için önemli. ESA 2022 yılı Olağan Genel Kurul’unda başarılı bir sınav vermek için aylardır çalışıyoruz. Bu süreçte yoğun emek veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanımız Sayın Muhammet Öztürk, Ömre Sıkılı, Şükrü Altuntaş, Müge Birer, Etem Uyar’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

40’a yakın ülkeden 200’ün üstünde kayıt

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, günümüzde yıllık 200-250 milyon dolar aralığında olan baharat ihracatını 1 milyar dolar seviyesine taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

“Dünya ihracatının yüzde 70’ini yaptığımız kekiğin yüzde 95’i, dünya ihracatının yüzde 95’ini yaptığımız defnenin ise yüzde 65’inin Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri tarafından yapıldığını gururla söyleyebiliriz. Türkiye ortalamasının yüzde 25 üzerinde katma değerli ihraç ediyoruz. Adaçayı ve meyan kökü gibi ürünler de en çok ihracat yaptığımız kalemler arasında yer alıyor. ESA, Avrupa Birliği Komisyonlarının baharat ile ilgili danıştığı tek kuruluştur. ESA'da etkin görev alarak sektörümüz ile ilgili AB'de alınacak kararlara doğrudan müdahil olma şansı elde diyoruz.”

Öztürk, “Şu ana kadar 40’a yakın ülkeden 200’ün üstünde kayıt aldık. Genel Kurul öncesinde 3 Ekim ve 4 Ekim’de ESA Genel Sekreteri Dr. Martin Einig, Türk firmalarımıza ve üretim tesislerine ziyaretlerde bulunacak. Dr. Martin Einig, 3 Ekim’de Birlik binamızda bir toplantı gerçekleştirip üyelerimizle görüşmelerde bulunacak. Dünyanın dört bir yanından baharat firmalarının üst düzey yöneticilerinin buluşacağı organizasyon ile Türkiye’nin en iyi şekilde tanıtımını ve kurulacak iş ilişkilerinin ihracatımıza katkı sağlamasını hedefliyoruz.” dedi.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye geneli baharat ihracatımızdaki ilk 5 ülke; 16 milyon dolarla ABD, 14 milyon dolarla Almanya, 11 milyon dolarla Çin, 9 milyon dolarla Belçika, 3,7 milyon dolarla Hollanda, 3,6 milyon dolarla Fransa yer alıyor. 207 ülke ve bölgeye 38 milyon dolarlık kekik ihracatımızda 6 milyon dolarla ABD öne çıkıyor. Çin’in yüzde 25 artışla 10 milyon dolarla öne çıktığı 28 milyon dolarlık defne ihracatımızı ise 94 ülke ve bölgeye gerçekleştirdik. 93 ülke ve bölgeye yüzde 22 artışla 6 milyon dolarlık adaçayı ihraç ettik. 8 aylık dönemde 5 milyon dolarlık kimyon, 3 milyon dolarlık biberiye, sumak ve meyan kökü, 1,7 milyon dolarlık anason, 1,3 milyon dolarlık çörekotu ihracatımız var.

ESA’da gündem

Ege İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde 05-08 Ekim tarihlerinde Bodrum’da gerçekleşecek Avrupa Baharat Birliği’nin (ESA) 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kapsamında;

Genel Kurul oturumları ve ürün raporları sunumlarının yanı sıra, dünyadaki gelişmeler ve sektöre yönelik gündemler ile belirlenen konuşma başlıklarında; Prof. Dr. Özgür Demirtaş / Enflasyon, Paola Patruno / Avrupa Birliği ile ilişki kurmada ipuçları, Tim Gumbel / Baharat İthalatında Avrupa Birliği Regülasyonları başlıklarında sunumlar gerçekleştirecek. Bodrum Kalesi ve yer altı müzesi turu, ebru workshop’ı, Türk yemek atölyesi ve daha birçok etkinlik planlanmıştır. Ayrıca düzenlenecek Gala Yemeğinde Ayhan Sicimoğlu orkestrası ile misafirlere unutulmaz bir gece geçirmesi bekleniyor.

ESA hakkında

Avrupa Baharat Birliği (European Spice Association-/ESA, www.esa-spices.org) baharat sektörünün işleme, pazarlama, dağıtım olmak üzere her aşamasındaki gelişmeleri yakından takip eden, bu anlamda Avrupa Birliği Komisyonuyla yakın temas halinde olan, baharatlarla ilgili alınan kararlarda etkin rol alan bir kuruluştur. Avrupa Baharat Birliği’nin yürüttüğü çeşitli projeler ve yaptığı çalışmalar tüm dünyadaki sektörle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yakından izlenmektedir.

Diğer yandan, ESA’ya Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak üyeliğimiz bulunmaktadır. Üyeler arasında Türkiye, üretici olma özelliğiyle farklılık arz etmekte olup, Türkiye dışındaki üyelerin büyük bölümünü baharat ithalatçıları oluşturmaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



