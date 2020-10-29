Edirnekapı Üst Geçidi Yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz ayında yapımına başlanan “Edirnekapı Metrobüs İstasyonu Yeni Yaya Üst Geçidi ve Bağlantı Rampaları” inşaatı tamamlandı. İstasyona bağlı üst geçidin yenilenmesi ve bağlantı rampalarının yapımında, İBB ekipleri gece gündüz yoğun bir mesai harcadı. Üst geçit, söz verildiği gibi Ekim ayında açılışa hazır hale getirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Üst geçit ve bağlantı yollarında peyzaj çalışmaları da halen sürüyor. Bu sayede yolcuların istasyona daha konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşması sağlanmış olacak.



İstasyondaki yoğunluğu karşılayacak kapasitede ve engelli erişimine uygun olarak inşa edilen üst geçit, 29 Ekim 2020 tarihinde hizmete açılıyor.

Yeni üst geçit ve bağlantı rampaları sayesinde hem engelli vatandaşların istasyona erişimi kolaylaşacak. Hem de istasyon bağlantı yollarındaki yolcu trafiği hızlanacak.



44 istasyonlu metrobüs hattında toplam 58 farklı girişten 37’si engelli erişimine uygun. Engelli erişimini sağlayabilmek için 44 istasyondan 23’ünde toplamda 59 adet asansör bulunuyor. Hattın tamamının engelli erişimine uygun hale getirilmesi yönündeki çalışmalar kapsamında İBB tarafından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mecidiyeköy istasyonlarına 3’er adet daha asansör yapımı devam ediyor. Asansör yapım işleri tamamlandıktan sonra 44 istasyondan 25’inde toplam 65 asansör olacak.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)