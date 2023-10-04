Edirne Keşan'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi Açıldı

Keşan YEDAM Açıldı

Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlı bireylere ve yakınlarına ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayacak. YEDAM’ın açılışı, 3 Ekim Salı Günü saat 14.30’da Keşan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde gerçekleştirildi. T.C. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, Edirne Yeşilay Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Ülkenur Büke ve beraberindeki Yeşilay heyeti, farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve vatandaşların katıldığı açılışta, merkezde sunulan hizmetler tanıtıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

YEDAM, bağımlılık türünü değerlendirmek ve derecesini saptamak için danışanlara özel testler uygulayacak. Alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi sorunlar yaşayan kişilere bireysel veya grup terapisi yoluyla yardımcı olacak. Ayrıca bağımlı bireylerin aileleri ve yakınlarına da psikososyal destek vererek onların da sürece dahil olmalarını sağlayacak.

“Bu merkez bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin umut kapısı olacak.”

Açılışa katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, merkezin önemine değindi:

“Bağımlılık, toplumumuzun en büyük sorunlarından biri. Bu sorunla mücadele etmek için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmamız gerekiyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM), bu konuda çok değerli bir hizmet sunuyor.

Keşan YEDAM’ın açılmasıyla, ilçemizde ve çevremizde bağımlılıkla mücadele eden kişilere ve ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanacak. Bu merkez, bağımlılıktan kurtulmak isteyenlerin ilk destek noktası olacak. Keşan’da bağımlılıkla mücadelede çalışmalarımıza katkı sunan tüm destekçilerimize teşekkür ederim.” dedi.

Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil ise Keşan YEDAM’ın yapımı için verdiği katkılardan dolayı T.C. Edirne Valisi Yunus Sezer’e, T.C. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz’a, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa’ya teşekkürlerini iletti.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin 2015 yılından bu yana bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynadığını belirten Büyükhelvacıgil, “Uyuşturucu madde bağımlılığından, teknoloji bağımlılığına, alkol bağımlılığından, sigara ve kumar bağımlılığına kadar birçok alanda ücretsiz ayaktan psikososyal tedavi hizmeti sağlayan merkezlerimiz, Keşan bölge halkına da bağımlılıkla mücadele konusunda daha fazla destek sunmamıza katkı sağlayacak. Türkiye’nin bağımlılıkla mücadelede öncü rol almasında, örnek ülke konumuna yükselmesinde; paydaşlarımızın ve destekçilerimizin katkılarıyla belirleyici bir unsur olmaya devam edeceğiz. Bu ülkümüze ulaşmada yerel yönetimlerin desteği kritik. Tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)