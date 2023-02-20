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Düzce’nin Evladı’ndan Güzel Bir Hizmet Daha

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan iki deprem ile 10 ilimizdeki can ve mal kayıpları ‘den olukça fazla oldu. 7’den 70’e herkes oldukça yardım konusunda elinden geleni yaptı. Düzce ve Düzce’ liler ile alakalı yaptığı çalışmalar ile adı ön palan çıkan Abdulkerim Kaval kurduğu ekip ile bu seferde Düzce’nin karlı yollarında yardım etmek isteyip ulaşım sorunu yaşanan Düzceli hemşehrileri ile depremzedeler arasında köprü vazifesi görerek gençlerle beraber güzel ve hayırlı bir hizmete imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Şubat 2023 Pazartesi 15:56
Düzce’nin Evladı’ndan Güzel Bir Hizmet Daha
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ÜLKECE MUHTEŞEM BİR DAYANIŞMA SERGİLEDİK

Asrın Felaketini yaşadığımız Kahramanmaraş depremin hemen ardından Türkiye’mizin her ilinden Resmi kurumlar ve STK’lar eşya yardımı toplamaya başlamıştı.

Düzce halkı bu iyilik hareketinde yerini almak istemişti ancak yoğun kış havasının yaşanması köylerde yaşayanlar başta olmak üzere yardım yapmak isteyip imkanları olmayanların yardımlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek için hızlıca kolları sıvayan “Düzce’nin EvladıAbdülkerim Kaval yaptığı açıklamada şunları söyledi:

DÜZCE’NİN EVLADI ABDÜLKERİM KAVAL ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Yüreğimizi yakan Kahramanmaraş merkezli çifte depremde yardım yapmak isteyip Yardım toplama merkezlerine imkanları olmadığından gidemeyenlerin basına ilan ettiğimiz telefon numarası üzerinden konum atmalarını ve devamında adreslerinden alınan eşya ve gıdaların Düzce Belediye’mize ve AFAD’a ulaştırılmasını sağladık.

Bu hizmetimizi iki panelvan araç ve üniversitede eğitim görev dört genç kardeşimiz ile birlikte yaptık.

Yardım kampanyası yoğunluğu sürerken Üniversitelerin eğitimlerine ara verilmesi ilan edildi.

Bizlerde Düzce’mizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizden deprem yaşanan illerimizde ikamet edenlerin eşyalarını belirttikleri yurtlarından alarak istedikleri kargo ile adreslerine gönderilmesini sağladık.Ayrıca Düzce sınırları içerisinde ücretsiz nakliye hizmeti verdik.” Şeklinde konuşan Kaval rabbim bir daha ülkemiz bu tür bir acı yaşatmasın dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.02.2023 17:06
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