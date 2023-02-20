Düzce’nin Evladı’ndan Güzel Bir Hizmet Daha

ÜLKECE MUHTEŞEM BİR DAYANIŞMA SERGİLEDİK

Asrın Felaketini yaşadığımız Kahramanmaraş depremin hemen ardından Türkiye’mizin her ilinden Resmi kurumlar ve STK’lar eşya yardımı toplamaya başlamıştı.

Düzce halkı bu iyilik hareketinde yerini almak istemişti ancak yoğun kış havasının yaşanması köylerde yaşayanlar başta olmak üzere yardım yapmak isteyip imkanları olmayanların yardımlarını ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek için hızlıca kolları sıvayan “Düzce’nin Evladı “ Abdülkerim Kaval yaptığı açıklamada şunları söyledi:

DÜZCE’NİN EVLADI ABDÜLKERİM KAVAL ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Yüreğimizi yakan Kahramanmaraş merkezli çifte depremde yardım yapmak isteyip Yardım toplama merkezlerine imkanları olmadığından gidemeyenlerin basına ilan ettiğimiz telefon numarası üzerinden konum atmalarını ve devamında adreslerinden alınan eşya ve gıdaların Düzce Belediye’mize ve AFAD’a ulaştırılmasını sağladık.

Bu hizmetimizi iki panelvan araç ve üniversitede eğitim görev dört genç kardeşimiz ile birlikte yaptık.

Yardım kampanyası yoğunluğu sürerken Üniversitelerin eğitimlerine ara verilmesi ilan edildi.

Bizlerde Düzce’mizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizden deprem yaşanan illerimizde ikamet edenlerin eşyalarını belirttikleri yurtlarından alarak istedikleri kargo ile adreslerine gönderilmesini sağladık.Ayrıca Düzce sınırları içerisinde ücretsiz nakliye hizmeti verdik.” Şeklinde konuşan Kaval rabbim bir daha ülkemiz bu tür bir acı yaşatmasın dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)