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Dünyanın Sıfır Noktasındaki Tarihi Bina Satılıyor

Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Nuri Kenan Paşa'ya ait 150 yıllık bina, satışa çıkarıldı. İstanbul’un kalbinde yer alan ve dünyanın en önemli tarihi simgelerine komşu olan bina, Ayasofya’ya 70 metre, Yerebatan Sarnıcı'na 30 metre, Sultanahmet Camii’ne ise 100 metre uzaklıkta. Ayrıca bina, tüm şehirlerin, Doğu Roma İmparatorluğu'na uzaklığının ölçülmesi amacıyla yaptırılan ve dünyanın merkezi olarak kabul edilen Milyon Taşı’nın da hemen yanında bulunuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2021 Perşembe 09:22
Dünyanın Sıfır Noktasındaki Tarihi Bina Satılıyor
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Leman Esma Kasay Hanı’nın tarihi hakkında da bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Sultan II. Abdülhamit'in paşalarından Nuri Kenan Paşa tarafından 1880 ’de yaptırılmış. 1972’de de Alman Weber firması tarafından aslına uygun betonerme renövesi yapıldı. Nuri Kenan Paşa, aslında bir doktor. Burası da onun muayenesi. Nuri Kenan Paşa, Kanlıca’daki yalısından her gün buraya gelip hastalarıyla ilgilenmiş. Şimdi o yalıda da Ali Koç oturuyor” diye konuştu.

Binanın yaşayan bir tarih olduğuna dikkat çeken Başaran, “Sahip olduğu olanakların yanı sıra binanın en özel yanı 150 yıllık bir tarihin tanığı olması” ifadelerini kullandı.

 Konumu çok özel

Binanın çok özel bir konumda yer aldığını belirten Başaran, “Meydanda 3 cephesi olan, yüksek görünürlüğe ait tek özel mülk. Ayrıca meydandaki eserlerin aynı anda görülebildiği tek anıt eser olması, kesintisiz adalar, deniz ve boğaz manzarasına sahip olmasıyla çok önemli bir yapı. Binanın bulunduğu yer Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Sultanahmet Camii, Milyon Taşı’nın kalbi diyebileceğimiz bir yer. Bu özellikleriyle bina, İstanbul’un hatta dünyanın en özel konumunda bulunuyor” dedi.

Nuri Kenan Paşa’nın torunlarının torunları tarafından ilk kez ilk elden satışa çıkarılan eser, 600 metrekareye sahip. 10 odası 2 salonu bulunan binanın satış ücreti ise 120 milyon TL olarak belirlendi.

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