Dünyanın İlk Ve Tek 6 Yıldızlı Metro Şirketi

Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yer aldığı 31. Kalite Kongresi, 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödüllerin titiz değerlendirmeler sonucu sahiplerini bulduğu kongrede, KalDeR tarafından Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne Metro İstanbul layık görüldü. KalDeR’in, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli doğrultusunda yaptığı yetkinlik değerlendirmesinde, Metro İstanbul’un toplumsal cinsiyet eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık iyi uygulamaları tam not aldı. 6 yıldız alarak Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün sahibi olan Metro İstanbul, dünyada 6 yıldız alan ilk ve tek raylı sistem işletmecisi oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

ALPKÖKİN: “RAYLI SİSTEMLERDE ALTIN ÇAĞ”

Ödül töreninde konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İstanbul’un raylı sistemlerin gelişiminde altın çağını yaşadığını kaydederek, “Aynı anda devam eden 10 raylı sistem hattımızla bu alanda tarihi bir dönemdeyiz. Hatlarımızın işletmesini yürüten Metro İstanbul’un yaptığı atılımlarla da gurur duyuyoruz. İstanbul’da ulaşımın geleceğinin raylı sistemlerde olduğunu biliyoruz ve metronun hem bugününün hem de geleceğinin parlak olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR SOY: “5 BİN 500 ÇALIŞANIMIZ İLE BİRLİKTE İLERLEDİK”

Alpkökin’in ardından Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy da konuşma gerçekleştirdi. “2020 yılında çıktığımız bu yolculuğa 300 puan alarak başladık ve 2 yılda 600 puana yükseldik” diyen Soy, “Alacağımız aksiyonlarda karar alma ve planlama sürecine tüm çalışanlarımızı dahil ediyor, tüm ekosistemimizi dinliyor planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Yolcu memnuniyeti, çalışan sağlığı ve çevresel etkiler konusunda da temel şartları garanti altına almak için gerekli adımları attık. İnsanların geçici, kurumların kalıcı olduğu bilinciyle sürdürülebilir bir yönetim modeli geliştirmeyi hedefledik. Bu sayede 50 yıl sonra İstanbul’da metro hatlarını kullanan torunlarımızın bile meyvelerini yiyebileceği kurumsal bir sistemin tohumlarını attık. Bir grubun değil tüm şirketin katılımı ile gelişen, gelişimini sürdüren bir yapı kurduk” ifadelerini kullandı.

EFQM HAKKINDA

EFQM Modeli, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından sanayi ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile geliştirilerek 1991 yılında tüm dünyaya duyurulmuş olan bir yönetim modelidir. EFQM yenilikçi yaklaşımlar ve veriye dayalı bilgiyle elde edilen iç görüyü, etkin ilişki ağı ve tanımlanmış bir modeli kullanarak dünya genelinde bireylerin ve kuruluşların öğrenme ve gelişimlerini destekleyen kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür.